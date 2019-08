O Ministério da Economia libera 38 milhões de reais para combate ao fogo na Amazônia

O Ministério da Economia aprovou, no sábado (24), a liberação de R$ 38,5 milhões para o combate de queimadas na região da Amazônia. O descontingenciamento, segundo a pasta, atende a pedido feito na sexta-feira (23) pelo Ministério da Defesa e será imediato.

Em nota, o ministério diz que “está acompanhando a evolução do tema e tomará as providências necessárias, em conjunto com a Defesa, para atender plenamente o comando presidencial”, citando o decreto de Bolsonaro que autorizou uso das Forças Armadas no combate aos incêndios.

Mais cedo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, havia dito que esperava um desbloqueio de R$ 28 milhões. O dinheiro foi reservado para ações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), como é o caso do combate ao fogo na Amazônia.

“Esse dinheiro, se descontingenciar, dá para o início, para o primeiro mês”, afirmou Azevedo e Silva. “Está combinado [o desbloqueio]. Eu estou numa fase que só acredito quando abro o cofre e vejo”, completou na ocasião.

Aviões da FAB

A FAB (Força Aérea Brasileira) divulgou nesta tarde fotos e vídeos de dois aviões que começaram a ser usados contra aos focos de incêndio. Segundo a FAB, as aeronaves modelo C-130 Hércules tem um equipamento composto por cinco tanques de água e dois tubos que se projetam pela porta traseira do avião, podendo carregar até 12 mil litros de água. Segundo o Ministério da Defesa, a ação desses aviões em Rondônia já fazem parte da GLO.

Estados pedem ajuda

O governo disse que seis estados já formalizaram pedido para ação das Forças Armadas no combate às queimadas: Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins, Acre e Mato Grosso. O governo explicou que, sem um pedido oficial dos respectivos governadores, as Forças Armadas só podem atuar nas áreas federais – unidades de conservação e terras indígenas.

Queimadas

O decreto assinado na sexta-feira pelo presidente autoriza o envio de homens das Forças Armadas para atuar nos estados da Amazônia. A medida ocorre após as queimadas gerarem uma crise no governo federal, que vem sendo cobrado nos últimos dias no Brasil e no exterior. Artistas, sociedade civil e líderes de outros países se manifestaram em defesa da Amazônia. De acordo com a Nasa (Agência Espacial Norte-Americana), 2019 é o pior ano de queimadas na Amazônia brasileira desde 2010.

