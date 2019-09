O Ministério da Educação anuncia planos para formação de professores e diretores

O MEC (Ministério da Educação) planeja duas iniciativas para aperfeiçoar a formação de professores e a gestão de escolas no País, de acordo o secretário de Educação Básica, Janio Endo Macedo. A primeira é o “Forma Brasil Docente”, que deve funcionar como uma base federal para formação de professores. As informações são do jornal O Globo.

O programa vai incorporar as demandas surgidas com a BNCC (Base Nacional Curricular Comum) , documento que define as diretrizes para os currículos da educação básica, e também as alterações nas DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) da formação docente, atualmente em discussão no CNE (Conselho Nacional de Educação).

A segunda iniciativa é o “Forma Brasil Gestor”, que vai propor uma matriz de competências a ser seguida para conferir certificados de excelência a diretores. O objetivo é indicar aos gestores estaduais e municipais quem são os melhores quadros para comandar as unidades escolares. O ministério não vai impor, entretanto, a necessidade da certificação como requisito para exercer cargos de direção. A iniciativa é uma tentativa de, nas palavras de Macedo, incentivar que a escolha leve em conta aspectos “meritocráticos”.

As duas propostas foram apresentadas ontem pelo secretário durante o Educação 360 Encontro Internacional, na Cidade das Artes.

O debate sobre as mudanças na formação docente vem desde o final do ano passado, quando o então ministro da Educação, Rossieli Soares, entregou ao CNE uma base nacional para a formação de professores. Junto com o colegiado, a nova gestão do MEC analisou o documento e começou a construir um texto que vai levar em consideração as mudanças já em curso nas DCNs e as demandas da BNCC. Macedo explicou que a intenção é aprovar esse documento ainda neste ano e escolher municípios-piloto para iniciar a implementação das novas metodologias de formação.

“Com a BNCC, a aprovação das DCNs e essa nova base de formação, temos condições de estabelecer novo padrão de ensino para esses professores”, afirmou.

Para Macedo, a formação de docentes é importante para melhorar os índices de aprendizagem dos brasileiros. Ele destacou que a produtividade no País não tem crescido devido à falta de uma educação eficiente.

“Não temos estratégia adequada de formação de professores, isso faz com que o jovem não se interesse. A maioria faz curso à distância, temos estudantes mal formados no ensino médio que vão fazer licenciatura e dar aula”, analisou o secretário.

Martin Carnoy , professor da Escola de Educação da Universidade Stanford, discordou. Para Carnoy, o problema principal não está no recrutamento dos jovens para a carreira, mas na formação que eles recebem — o que exige investimento. Neste ano, o MEC foi a pasta que sofreu o maior contingenciamento de recursos no governo federal.

“Os bons professores não nascem assim, eles são amplamente formados. Para formá-los é preciso um grande nível de competência no assunto”, apontou. “Precisamos treiná-los antes que entrem nas salas de aula, e não depois.”

Deixe seu comentário: