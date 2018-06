O Ministério da Educação divulgou a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada

O resultado da chamada regular do segundo semestre do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) foi divulgado nesta segunda-feira (18) pelo MEC (Ministério da Educação). A lista de aprovados pode ser consultada no site do Sisu. O sistema dá acesso a várias universidades federais e estaduais brasileiras.

As inscrições foram encerradas às 23h59min de sexta-feira (15). Segundo um balanço divulgado pelo MEC, o sistema registrou cerca de 470 mil candidatos, que haviam feito mais de 900 mil inscrições – cada candidato pode se inscrever em até duas opções de curso.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Na edição do segundo semestre, 68 instituições aderiram ao Sisu: 30 universidades federais, 27 institutos federais, dois centros de educação tecnológica federais, além de sete universidades estaduais e um centro universitário público estadual.

Inscreveram-se no Sisu do segundo semestre de 2018 os estudantes que participaram do Enem de 2017 e obtiveram nota na redação diferente de zero.

Enem

Quase 6,8 milhões de pessoas tentaram se inscrever para a edição de 2018 do Enem. Desse total, 5,5 milhões efetivamente entraram nos requisitos e estão aptos a participar do exame. O número representa uma queda de 18% em relação a 2017, quando 6,7 milhões de pessoas se inscreveram. O balanço foi divulgado pelo MEC no mês passado.

Segundo o ministro da Educação, Rossieli Soares, um motivo que pode ter levado a essa queda expressiva no número de inscritos é que a organização do Enem passou a exigir uma justificativa por escrito de todos aqueles que pediram isenção de taxa para o exame do ano passado e não compareceram às provas. Só assim eles poderiam ser autorizados a realizar o Enem 2018. Essa foi uma das medidas inéditas adotadas neste ano, e, como muitos estudantes não justificaram – ou não tiveram a justificativa aceita –, o índice de inscritos confirmados ficou mais baixo do que nas edições anteriores.

Este ano, o número de isenções de taxa de inscrição ficou em 3,52 milhões (63% do total) e o de pagantes foi de cerca de 2 milhões (37%). Das 222.132 pessoas ausentes no exame do ano passado e que solicitaram novamente a isenção neste ano, apenas 4.345 conseguiram justificar a ausência e ter a inscrição confirmada.

Para a diretora de Planejamento e Gestão do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Eunice Santos, a menor quantidade de inscritos este ano é resultado de um maior rigor do Ministério da Educação.

“O número deste ano é realmente menor. Mas esse público é mais próximo do que realmente quer fazer o exame”, considerou ela. “Ao todo, foram 1,2 milhão de inscrições a menos. Dentre aqueles que desejavam fazer novamente a prova este ano e que haviam faltado ano passado, foi preciso justificar com algum documento válido. Recebemos 222 mil justificativas, mas apenas 4.345 conseguiram de fato justificar.”