O Ministério da Educação enviou um ofício às escolas públicas do País para combater “doutrinação”

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou nesta segunda-feira (23) o envio de um ofício a todas as escolas públicas do País, com orientações visando “à melhora do ambiente escolar”. A lista inclui, ainda, cuidados com o que o governo chama de “doutrinação” e “exposição à propaganda político-partidária”.

Segundo o MEC (Ministério da Educação), o ofício foi enviado para secretários de Educação nos estados, municípios e no Distrito Federal, bem como para os presidentes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime) com as diretrizes “para um melhor convívio escolar”.

“Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito às diferenças, tolerância, combate ao bullying, à automutilação e ao suicídio e a não exposição a propagandas político-partidárias dentro das instituições de ensino. A ação Escola de Todos vem para assegurar um ambiente propício à cultura da paz na rede pública de ensino das diversas regiões do país”, diz uma nota do MEC.

O documento, segundo o MEC, é um chamamento para reforçar o direto de todos, sem cercear o direito de ninguém. “Queremos ressaltar que o papel da escola é criar a próxima geração de forma sadia, humana e civilizada. Queremos que as estratégias de ensino possam potencializar o futuro das crianças, em um ambiente sadio, combatendo bullying e suicídio, respeitando o direito dos professores de ensinar, mas sem doutrinar”, afirmou o ministro Abraham Weintraub, durante coletiva à imprensa.

De acordo com o ministério, “com base nas legislações vigentes, o MEC orienta sobre a necessidade de desenvolver ações com o objetivo de garantir a adoção de padrões educacionais que visem à cultura da paz, assim como à educação emocional e ao pleno desenvolvimento da pessoa, inclusive intelectualmente, para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho”.

No texto de divulgação do ofício, o MEC destacou alguns direitos dos alunos:

– Ter um ensino ministrado com base no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, resguardada a liberdade de expressão, a tolerância de opiniões e o acesso, em sala de aula, às diversas versões, teorias e perspectivas sociais, culturais, econômicas e históricas;

– Não ser prejudicado por sua história, identidades, crenças e convicções políticas ou ideológicas;

– Não ser submetido a uma comunicação comercial inadequada – como propagandas político-partidárias – no ambiente escolar;

– Seguir a religião que esteja de acordo com suas convicções;

– Professores e comunidade escolar devem respeitar as crenças e convicções do estudante, desde que não incitem à violência, de forma a evitar qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

“Como previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gestão é democrática. Porém, todos os pontos listados estão previstos em lei. As unidades deverão analisar a possibilidade de adotar as medidas listadas pelo MEC”, informou a pasta.

