O Ministério da Saúde informou que o estoque de vacina contra a meningite C em bebês está em situação crítica no País

Um informativo do Ministério da Saúde enviado aos Estados informou que o Brasil apresenta situação “crítica” de abastecimento da vacina meningocócica, recomendada a bebês para proteção contra meningite C.

O problema ocorre desde abril, quando foram distribuídas doses equivalentes a apenas 58% da cota mensal de cada estado, e piorou nos meses seguintes – chegando a atingir 10% da cota em maio, 15% em junho e 36% neste mês.

Diante do envio reduzido, secretarias estaduais e municipais de saúde em ao menos seis Estados admitem que o cenário já gera falta da vacina em alguns postos de saúde. É o caso de cidades de Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Procurados, Pernambuco e Rio de Janeiro também afirmam ter baixos estoques.

Para a infectologista Karen Mirna Morejon, do comitê de imunizações da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), a situação preocupa, uma vez que, em caso de falta prolongada, crianças podem ficar desprotegidas.

Ela lembra que, apesar de haver outras vacinas que protegem contra meningite no SUS (Sistema Único de Saúde), a vacina meningocócica é a única da rede pública que protege contra a doença causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo) do grupo C – tipo prevalente entre as meningites bacterianas e que desperta atenção devido à possibilidade de gerar quadros graves.

Em geral, a meningite é caracterizada pela inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vários agentes, como vírus e bactérias. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, vômitos, náuseas, rigidez de nuca e manchas vermelhas na pele.

Na rede privada, a vacina contra esse e outros tipos de meningite, chamada de ACWY, custa em torno de R$ 350. Quem não pode custear esse valor, assim, fica sujeito a atrasos no calendário vacinal. Na rede pública, a vacina meningocócica C é indicada por meio de duas doses, aos três meses e cinco meses, além de um reforço aos 12 meses de vida e outro na adolescência.

Em meio à incerteza sobre onde há baixos estoques e onde há desabastecimento, a presidente da Sbim (Sociedade Brasileira de Imunizações), Isabela Ballalai, recomenda aos pais que procurem informações junto ao município e busquem a proteção para os filhos assim que o abastecimento for regularizado.

Segundo ela, mesmo com o atraso, crianças que já tomaram uma das doses não precisam recomeçar o esquema vacinal. Neste caso, é preciso apenas completá-lo com as demais doses para garantir que a proteção seja efetiva.

Em nota, o Ministério da Saúde informa que a vacina meningocócica C está sendo distribuída de forma reduzida devido a atrasos na entrega pelo laboratório produtor, a Funed (Fundação Ezequiel Dias). De janeiro a julho deste ano, foram enviadas aos estados 3,9 milhões de doses. No mesmo período do ano passado, foram 5,9 milhões.

Segundo a pasta, a previsão é que a situação seja normalizada em agosto em todo o País. Até que isso ocorra, o ministério diz orientar municípios com estoques reduzidos a realizarem o agendamento da vacinação, de acordo com a disponibilidade de doses.

Questionada, a Funed informou que o problema ocorre “devido a problemas atípicos na cadeia produtiva e logística” nos últimos três meses, “com consequente impacto no abastecimento e disponibilização para a população”.

