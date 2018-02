O Ministério da Saúde confirmou quase 500 casos de frebre amarela no País

Em seu mais recente balanço sobre a situação da febre amarela no Brasil, o Ministério da Saúde informou a ocorrência de pelo menos 464 casos confirmados da doença, incluindo 154 mortes. Além disso, há outras 487 notificações que estão sendo investigadas. De um total de 1.626 suspeitas, 684 foram descartadas.

O levantamento leva em consideração o período que teve início em julho de 2017, convenção adotada para analisar a evolução da doença em razão da sua sazonalidade (ocorrência associada a determinada estação ou época do ano, de forma cíclica). Somente na primeira semana deste ano, foram confirmados 11 casos, com quatro óbitos decorrentes.

A estatística se aproxima dos números divulgados oficialmente no ano anterior, quando o surto da doença bateu um recorte histórico no País. No dia 16 de fevereiro de 2017, ou seja, um ano atrás, havia 532 casos confirmados e 166 mortes no período iniciado em julho de 2016.

Estados

O registro da doença ocorre principalmente em três Estados: Minas Gerais (225 casos confirmados e 76 mortes), São Paulo (181 casos e 53 mortes) e Rio de Janeiro (57 casos e 24 mortes). Além destes, foi identificado ao menos um caso no Distrito Federal.

Há relatos em investigação, ainda, nos Rstados do Amazonas (3), Pará (4), Rondônia (2), Tocantins (5), Alagoas (1), Bahia (4), Sergipe (1), Goiás (11), Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (1), Espírito Santo (13), Paraná (10), Rio Grande do Sul (9) e Santa Catarina (7).

A doença

Conforme o site do Ministério da Saúde, a febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de curta duração (no máximo dez dias), gravidade variável, causada pelo vírus da febre amarela, que ocorre na América do Sul e na África. Os sintomas são febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia (a pele e os olhos ficam amarelos) e hemorragias (de gengivas, nariz, estômago, intestino e urina).

A transmissão ocorre pela picada dos mosquitos transmissores infectados – não há contágio direto entre pessoas. O tratamento requer cuidados na assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido numa Unidade de Terapia Intensiva. Se o paciente não receber assistência médica, ele pode morrer.

A única forma de evitar a doença é a vacinação, gratuita e disponível nos postos de saúde em qualquer época do ano. Ela deve ser feita dez dias antes da viagem para as áreas de risco de transmissão da doença. Pode ser aplicada a partir dos 9 meses e é válida por 10 anos. A vacina é contra-indicada a gestantes, imunodeprimidos (pessoas com o sistema imunológico debilitado) e pessoas alérgicas a gema de ovo.

A vacinação é indicada para todas as pessoas que vivem em áreas de risco para a doença (zona rural da Região Norte, Centro-Oeste, Estado do Maranhão, parte dos estados do Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), onde há casos da doença em humanos ou circulação do vírus entre animais (macacos).

Vacinação

Até o final da semana passada, a vacinação contemplou mais de 20% do público-alvo dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, focos da doença. Das 20,4 milhões de pessoas identificadas dentro do grupo que deve ser imunizado, 3,9 milhões receberam doses fracionadas e 379,9 mil receberam doses-padrão.

Em São Paulo, onde 30% do público-alvo foi vacinado, a campanha está prevista para terminar amanhã (17). Segundo o Ministério da Saúde, o governo estadual avaliará a prorrogação da mobilização. Na Bahia, a imunização terá início na segunda-feira e tem como meta chegar a 3,3 milhões de pessoas.

De acordo com o governo federal, até o momento já foram enviadas 65,4 milhões de doses, sendo 22,7 milhões para São Paulo, 12 milhões para Minas Gerais, 12 milhões para o Rio de Janeiro e 3,9 milhões para a Bahia.



