O Ministério da Saúde explica quem precisa tomar a vacina de sarampo. Por conta do surto da doença, bebês de até onze meses estão tomando dose extra. Entenda se você também precisa ser imunizado. As informações são do portal G1.

Por causa do surto de sarampo, apareceu uma picadinha a mais na vida dos bebês. É uma vacina extra, a chamada “dose zero”, para proteger bebês com idade de seis a onze meses nesse momento em que o vírus está se espalhando.

Depois dessa dose extra, a criança ainda precisa tomar as doses do calendário normal do sarampo: uma com um ano de idade. Outra, com um ano e três meses.

E aí, tá protegida pelo resto da vida. O Ministério da saúde explica: quem tem de 1 a 29 anos de idade precisa ter tomado duas doses da vacina. Quem tem de 30 a 49 anos precisa comprovar uma dose. Subentende-se que essas pessoas já haviam tomado uma primeira dose quando crianças.

Os mais velhos não precisam de vacina porque muitos tiveram sarampo quando eram crianças.

Agora, muita gente não se lembra se tomou a vacina, perdeu a carteira de vacinação. O que fazer, então? Nesse caso, a recomendação é: agir como se não tivesse sido imunizado. Procurar um posto de saúde pra tomar a vacina.

A diretora de imunização da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo explica: mesmo que a pessoa tenha tomado a vacina antes, tomar de novo não vai fazer mal.

“O que vale, mais uma vez, é importante esclarecer, são as doses registradas na carteira. Se tomarmos essa vacina novamente, não há risco de aumento de reação pelo fato de já ter sido vacinado no passado. Então essa informação é muito importante”, diz Helena Sato.

São Paulo

A Região Metropolitana de São Paulo concentra 90% dos 2.457 casos de sarampo no Estado em 2019, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Na última quarta-feira (28), o Estado confirmou a primeira morte pela doença em 22 anos.

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa que pode ser transmitida pelo ar por meio da fala, tosse ou espirro. Como um indivíduo pode contaminar até 18 outros, a doença se espalha com facilidade em locais onde há grande circulação e aglomeração de pessoas.

Não por acaso, a Região Metropolitana de São Paulo, que reúne aproximadamente 21,5 milhões de habitantes em 39 municípios, registrou uma explosão no número de casos nos últimos meses desde que a doença voltou a circular.

Do total de 2.457 casos registrados em 89 cidades do estado, 2.207 estão na região. A capital sozinha concentra 66%, com 1.637 pessoas.