O Ministério da Saúde pode prorrogar a campanha de vacinação da gripe até 15 de junho em todo o território nacional

O Ministério da Saúde pode prorrogar até 15 de junho a campanha de vacinação da gripe, que está programada para acabar na próxima sexta-feira (31). O ministro Luiz Henrique Mandetta se encontrou na tarde desta terça-feira (28) com o presidente Jair Bolsonaro para falar do assunto. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, a data foi apresentada por Mandetta durante a reunião. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, o martelo ainda não foi batido. As informações são do jornal O Globo e do Ministério da Saúde.

“[A data] Foi apresentada pelo ministro ao presidente. Se eventualmente houve alguma modificação, nós avisaremos”, disse Rêgo Barros.

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na segunda-feira, cerca de 16,8 milhões de pessoas ainda não se vacinaram e precisam procurar a unidade de saúde mais próxima para se protegerem contra os tipos graves do vírus da influenza (A H1N1; A H3N2 e influenza B). A Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza, que teve início no dia 10 de abril.

A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo, composto por 59,4 milhões de pessoas. Até segunda-feira (27), 42,5 milhões de pessoas haviam sido vacinadas contra a gripe. O número corresponde a 71,6% do público-alvo. “A vacina está disponível de graça nas unidades de saúde de todo o país. Para diminuir a circulação do vírus no país é preciso que todas as pessoas que fazem parte do público prioritário da campanha se vacinem. A vacina é a forma mais eficaz de evitar a doença”, afirmou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Neste ano, até 11 de maio, foram registrados 807 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza em todo o país, com 144 mortes. Até o momento, o subtipo predominante no país é o vírus influenza A (H1N1) pdm09, com registro de 407 casos e 86 óbitos.

No Rio Grande do Sul, ainda há mais um milhão de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que ainda não foram vacinadas. No total, mais de 2,7 milhões de pessoas já se vacinaram, o que representa 71,4% de cobertura. Entre os públicos, o principal foco são as crianças, cujo alcance, no momento, é de apenas 64%. Até o final desta semana, a imunização está disponível em todas as unidades básicas de saúde.

Porto Alegre contabiliza um total de 401.213 doses da vacina aplicadas. Se contados apenas os grupos prioritários, a soma é de 393.868 doses, o que corresponde a 64,8% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde alcançada, que é de 90% de cada grupo-alvo (confira os números no quadro abaixo). O levantamento foi realizado às 9h de segunda-feira, 27.

Puérperas, indígenas e professores superaram os 90% de imunização. Os grupos com menores percentuais são crianças (57,5%), pessoas com doenças crônicas (50,6%) e gestantes (49,5%).

Deixe seu comentário: