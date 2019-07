O Ministério da Saúde registra 142 casos de sarampo no Brasil no primeiro semestre do ano

O Brasil registra 142 casos de sarampo desde o início de 2019, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde datado de 1º de julho. O relatório confirma 19 novos casos da doença nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As informações são do portal de notícias G1 e do Ministério da Saúde.

São Paulo é o Estado que mais viu o sarampo se expandir no último mês: são 15 novos casos, conforme o boletim. Já o Rio de Janeiro registrou 4 novos casos confirmados de sarampo. Os outros Estados afetados pela doença – Pará, Minas Gerais, Santa Catarina, Amazonas e Roraima – não tiveram novas confirmações neste boletim.

O Ministério da Saúde coleta e organiza os dados epidemiológico das secretarias de saúde de cada estado, por isso pode haver alguma diferença em relação aos números divulgados localmente.

Casos suspeitos

Em São Paulo, houve 623 notificações de casos suspeitos de sarampo no total, dos quais 340 ainda estão investigação e 217 foram descartados. Segundo o Ministério, houve “um acréscimo importante de notificações” no estado nas últimas semanas. A população de 20 a 29 anos é a mais atingida, com 42,4% dos casos.

No Rio de Janeiro, o total de casos notificados é de 49, dos quais 30 foram descartados e 8 ainda estão em investigação.

O Pará ainda tem 6 casos suspeitos de sarampo em investigação.

Como prevenir o sarampo

A vacinação é a única maneira de prevenir a doença. O esquema vacinal vigente é de duas doses de vacina com componente sarampo para pessoas de 12 meses até 29 anos de idade, sendo uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses de idade e uma dose da vacina tetra viral aos 15 meses de idade, até 29 anos o indivíduo deverá ter duas doses. Uma dose da vacina tríplice viral também está indicada para pessoas de 30 a 49 anos de idade.

As vacinas estão disponíveis nas mais de 36 mil salas de vacinação do país de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.

Quem não deve receber a vacina contra o sarampo

– Casos suspeitos de sarampo;

– Gestantes: devem esperar para serem vacinadas após o parto. Caso esteja planejando engravidar, assegure-se que você está protegida. Um exame de sangue pode dizer se você já está imune à doença. Se não estiver, deve ser vacinada um mês, antes da gravidez. Espere pelo menos quatro semanas antes de engravidar;

– Menores de 6 meses de idade;

– Imunocomprometidos.

