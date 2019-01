O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o regime de Nicolás Maduro na Venezuela é baseado no tráfico de drogas e de pessoas e no terrorismo

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota na noite de quinta-feira (17) na qual afirma que o regime de Nicolás Maduro na Venezuela é baseado no tráfico de drogas e de pessoas e no terrorismo. A nota foi divulgada após o ministro Ernesto Araújo se reunir em Brasília com lideranças políticas venezuelanas que fazem oposição a Maduro.

“O sistema chefiado por Nicolás Maduro constitui um mecanismo de crime organizado. Está baseado na corrupção generalizada, no narcotráfico, no tráfico de pessoas, na lavagem de dinheiro e no terrorismo”, diz o Itamaraty. Em outro trecho, o texto afirma que “o Brasil tudo fará para ajudar o povo venezuelano a voltar a viver em liberdade e a superar a catástrofe humanitária que hoje atravessa”.

O presidente Jair Bolsonaro recebeu o juiz venezuelano Miguel Ángel Martín, opositor de Maduro. Em um vídeo divulgado pelo Palácio do Planalto à noite, Bolsonaro diz que o Brasil fará “tudo o que for possível para restabelecer a ordem, a democracia e a liberdade” na Venezuela. “Eu acredito que a solução virá em breve”, afirma.

“Sabemos como esse desgoverno chegou ao poder, inclusive com a ajuda de presidentes que o Brasil já teve, como Lula e Dilma. E isso nos torna responsáveis pela situação em que vocês se encontram”, diz Bolsonaro no vídeo.

Maduro sob pressão

Reeleito em maio de 2018 em uma votação marcada por boicote da oposição, denúncias de fraude e alta abstenção, Maduro tomou posse na semana passada para mais seis anos de governo sob pressão da OEA (Organização dos Estados Americanos), dos Estados Unidos e de países vizinhos – Brasil e Argentina entre eles –, que não reconhecem o novo mandato.

Controlada pela oposição, a Assembleia Nacional da Venezuela declarou Maduro “usurpador”, e o presidente do parlamento, Juan Guaidó, pediu ajuda da comunidade internacional para tirá-lo do poder. Nesta semana, Guaidó recebeu um telefonema de apoio de Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos. Maduro, por sua vez, acusa o governo americano de fomentar um golpe para derrubá-lo com a participação de países sul-americanos.

Crise na Venezuela

A Venezuela enfrenta uma profunda crise política, econômica e social. A inflação no país, por exemplo, ultrapassa 1.000.000% ao ano, milhares de cidadãos deixaram o país fugindo da crise econômica e da falta de comida, e líderes de oposição têm denunciado perseguição por parte do governo há pelo menos seis anos.

