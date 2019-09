O Ministério das Relações Exteriores do Brasil expressa “perplexidade” por declarações de ministro uruguaio sobre Bolsonaro

O embaixador brasileiro no Uruguai expressou “espanto”, “rechaço” e “perplexidade” por declarações recentes do ministro da Defesa do Uruguai, José Bayardi, que questionou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a eleição de Jair Bolsonaro e a permanência do Brasil no Mercosul.

Em uma carta publicada na segunda-feira (09) pelo jornal El Observador, enviada à chancelaria uruguaia, o embaixador do Brasil no país, Antonio José Ferreira Simões, disse que recebeu “com absoluta perplexidade” as declarações de Bayardi “por serem levianas e fora de contexto”.

Os comentários foram feitos pelo ministro uruguaio ao responder a uma pergunta na qual foi questionado se ele considerava a Venezuela uma ditadura. Dirigente de longa data da governista Frente Ampla, no poder desde 2005, Bayardi assumiu este ano a pasta da Defesa.

“Se fosse por mim, de repente o Brasil teria que ter sido tirado do Mercosul também, pelo que significou a última eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018 e o afastamento da presidente Dilma Rousseff de seu cargo em 2016”, disse Bayardi em um programa local transmitido pela TV estatal.

A discussão provocada por Bayardi bota lenha na fogueira em uma relação já pouco harmônica entre os governos de Bolsonaro e de Tabaré Vázquez, sucessor de José Pepe Mujica. Na carta, o embaixador brasileiro disse que os comentários “sobre a sociedade brasileira estão carregados de fortes preconceitos e demonstram total desconhecimento da realidade em que vivem 210 milhões de brasileiros, uma sociedade com grande vigor democrático”.

Para Ferreira Simões, as palavras de Bayardi são “incompreensíveis” para uma alta autoridade política de um país vizinho, com o qual o Brasil “mantém uma grande relação de amizade e compartilha uma fronteira na qual vivem quase um milhão de pessoas”.

“Somos mais que países amigos, somos irmãos. Surpreendem ainda mais por terem sido pronunciadas pelo ministro da Defesa Nacional. Me causou espanto e rechaço a opinião expressa sobre o funcionamento do Mercosul, mecanismo que também demonstrou desconhecer”, prosseguiu o brasileiro.

O ministro uruguaio insistiu na comparação entre a permanência do Brasil no Mercosul e a saída da Venezuela do bloco. A Venezuela foi suspensa em 2017 pela aplicação de uma cláusula democrática aprovada em 1991 pelos sócios-fundadores do grupo.

Deixe seu comentário: