O Ministério das Relações Exteriores lançou uma campanha para incentivar a entrada de mulheres na carreira diplomática. Elas são menos de um terço do total

O Ministério das Relações Exteriores lançou a campanha “maismulheresdiplomatas” para promover o ingresso de mulheres na carreira diplomática.

O objetivo, segundo o governo, é incentivar um número cada vez maior de mulheres a participar do concurso para diplomatas e favorecer o equilíbrio de gênero na diplomacia brasileira.

Segundo levantamento do Itamaraty, o número de mulheres na carreira diplomática continua aquém do desejável. O atual quadro de diplomatas conta com 360 funcionárias do sexo feminino, que representam apenas 23% de todos os diplomatas a serviço do Brasil.

Em relação aos concursos públicos, nos últimos 10 anos, dos 628 alunos, 160 são mulheres (26,85%). No ano passado, foi o registrado o melhor percentual, repetido em 2014

No Youtube, a campanha colocou a embaixadora Gisela Padovan para incentivar o ingresso de diplomatas no Itamaraty. Ela conta que quando fez o concurso estava grávida, e quando começou a estudar no Instituto Rio Branco seu filho tinha 2 meses de idade. “Todas as circunstâncias são possíveis se você deseja entrar no Itamaraty”, disse.

Concursos

O Instituto Rio Branco (IRBr), fundado em 1946, é responsável pela seleção e treinamento dos diplomatas brasileiros, que trabalharão no Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Desde aquele ano, é realizada seleção para o cargo. O Cebraspe, antigo Cespe/UnB, tem sido a organizadora do concurso nos últimos anos.

O concurso é bastante disputado devido ao alto salário pago, pelo status do cargo e pelo fato de o aprovado ter a possibilidade de morar em vários países, além de aceitar candidatos com nível superior em qualquer área.

O último edital foi lançado no ano passado para 30 vagas. O salário foi de R$ 16.935,40. Para este ano, ainda não há previsão de concurso.

A carreira

A diplomacia é uma carreira extremamente versátil: é possível trabalhar com temas políticos, comerciais, ambientais, consulares, humanitários, culturais e de desarmamento, entre outros

Uma das vantagens da carreira é a possibilidade de conciliar diversas rotinas extraprofissionais. Segundo ele, muitos diplomatas são também acadêmicos ou artistas, escritores, fotógrafos, cineastas, poetas ou pintores, por exemplo.

Os diplomatas mudam de país a cada 2 ou 3 anos, normalmente. Há um sistema de rotação entre postos, que combina as preferências pessoais e profissionais de cada diplomata com as necessidades políticas e administrativas do Itamaraty.

