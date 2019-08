O Ministério Público arquiva inquérito de Neymar, acusado de estupro

O Ministério Público de São Paulo decidiu arquivar o inquérito do caso em que Neymar é acusado de estupro e agressão por Najila Trindade. A decisão das promotoras Flávia Merlini e Estefânia Paulin, da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica, foi anunciada nesta quinta-feira (08).

O parecer do Ministério Público segue para um juiz criminal do Fórum de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, onde Najila registrou boletim de ocorrência contra Neymar. O juiz pode concordar, homologar ou pedir novas investigações no caso.

“Importante deixar claro que o arquivamento por falta de provas pode ser reaberto a qualquer momento desde que haja novas diligências”, disse Flávia em entrevista. “O que acontece em quatro paredes não é possível saber, tem a palavra dela e contra a dele, e as provas não foram suficientes para indiciamento”, explicou a promotora.

Estefânia disse que, por várias vezes, o Ministério Público solicitou diversas provas, como o celular de Najila, mas não foram fornecidas pela própria modelo. “O arquivamento implica na estagnação do inquérito por esgotamento de todas as diligência. Se, por exemplo, surgir provas como o vídeo, o celular, o juiz analisa e pode pedir a reabertura ou não”, afirmou.

O Ministério Público tinha outras possibilidades: arquivar o caso; discordar da Polícia Civil e oferecer denúncia contra Neymar; solicitar novas diligências como depoimentos e outras provas; e oferecer denúncia contra Najila pelo crime de denunciação caluniosa.

A Polícia Civil, a pedido do pai de Neymar e do próprio jogador, já investiga Najila por tentativa de extorsão e denunciação caluniosa. Najila registrou boletim de ocorrência acusando Neymar de estupro e agressão no dia 31 de maio, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Os dois se conheceram por meio de uma rede social. Neymar teria comprado passagens e bancado a hospedagem de Najila em Paris, na França. Os supostos crimes, segundo a modelo, teriam acontecido em 15 de maio em um hotel na capital francesa. A delegada Juliana Lopes Bussacos concluiu as investigações no dia de 29 de julho e decidiu não indiciar Neymar.

Pai

O pai do atacante Neymar postou uma mensagem no Instagram agradecendo aos fãs do seu filho pelo apoio durante o caso em que o craque era investigado por agressão e estupro. Segundo o pai do atleta, foi uma “dura jornada” de um pesadelo vivido nos “últimos e eternos dois meses”.

Deixe seu comentário: