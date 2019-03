O Ministério Público Federal disse que houve uma tentativa de comunicação entre Temer e o ex-ministro Moreira Franco na madrugada da operação que os prendeu. O horário não habitual de ligações causou estranheza aos investigadores

Procuradores do MPF (Ministério Público Federal) afirmaram, na tarde desta sexta-feira (29), que o ex-presidente Michel Temer tentou ligar para o ex-ministro Moreira Franco horas antes de os dois serem presos na Operação Descontaminação, desdobramento da Lava-Jato, no último dia 21.

“Em todo o período [86 dias de registros analisados] que foi encontrado no celular, não foi encontrada nenhuma mensagem dos dois interlocutores no período da madrugada, apenas no dia da operação (…) É um possível indício de vazamento. Não é descartada a possibilidade que eles tenham conversado um pouco antes da operação [por outro aplicativo]”, disse o procurador Eduardo El Hage, referindo-se a Temer e Moreira Franco.