O Ministério Público Federal investiga os servidores que anularam a multa aplicada a Bolsonaro por causa de pesca ilegal

A Procuradoria da República em Angra dos Reis (RJ) abriu um inquérito para investigar possíveis atos de improbidade administrativa cometidos por servidores do Ibama que anularam a multa de R$ 10 mil aplicada, em 2012, ao presidente Jair Bolsonaro, por pesca ilegal numa área de conservação no litoral fluminense.

O procedimento foi instaurado pela procuradoria no último dia 6 de fevereiro. A reportagem do jornal O Globo teve acesso ao documento que determinou a apuração. Segundo o procurador Ígor Miranda da Silva, que assina o pedido de abertura do inquérito, “há suspeita de irregularidades que pode acarretar na anulação do ato administrativo praticado pela Superintendência do Ibama”. As “suspeitas” que fundamentam o procedimento, no entanto, não são detalhadas no pedido de abertura.

Em 25 de janeiro de 2012, fiscais do Ibama flagraram o então deputado federal dentro de um bote e com farto material de pesca na Estação Ecológica de Tamoios, em Angra. A multa aplicada a Bolsonaro chegou a ser confirmada em primeira e segunda instância no Ibama.

Em dezembro do ano passado, porém, a Advocacia-Geral da União recomendou e o Ibama acabou anulando a penalidade ao constatar que os argumentos apresentados na defesa de Bolsonaro não teriam sido analisados no curso do processo administrativo. O então deputado e seus advogados apresentaram pelo menos cinco peças ao longo da tramitação do procedimento.

Prescrição

Na terça-feira (26), O Globo mostrou que um parecer da área técnica do Ibama, do início do mês, sustenta que a infração já prescreveu há quase um ano e dois meses. A decisão sobre o teor do documento caberá ao novo superintendente do órgão no Rio, Alexandre Dias da Cruz. Ele assumiu o cargo no último dia 8, depois de o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerar 22 superintendentes do órgão por todo o país alegando a necessidade de haver um “alinhamento ao governo”.

O inquérito do MPF foi aberto em fevereiro, quando o responsável pelo Ibama no Rio era João Eustáquio Nacif Xavier. Ele foi notificado sobre a abertura da investigação. Além disso, o procurador deu 30 dias para que Xavier se manifestasse sobre os questionamentos do MPF. O então superintendente enviou a íntegra do processo administrativo para análise do procurador.

O então deputado chegou a alegar que não pescava e até mesmo que não estava no local. O processo aberto para tratar da infração ambiental, no entanto, reproduz quatro fotos de Bolsonaro na pescaria.

O presidente apresentou como argumento recibo de uma passagem emitida para Brasília. A data do bilhete, no entanto, não é aquela em que a infração ocorreu, mas de dois meses depois, quando o auto de infração foi lavrado. A demora entre o flagrante e o registro formal aconteceu porque o presidente se recusou a apresentar os documentos, o que foi comunicado pelos agentes no processo.

Além desse procedimento, o caso foi analisado na esfera penal. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal arquivou um inquérito que investigou se Bolsonaro cometeu crime ambiental ao praticar a pesca numa área de conservação. A decisão do Supremo, no entanto, não impede que o MPF investigue atos de improbidade administrativa de servidores no caso.

