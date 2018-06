O Ministério Público Federal pediu que a “pílula do câncer” seja vendida como suplemento

A fosfoetanolamina sintética começou a ser estudada no IQSC (Instituto de Química de São Carlos) da USP (Universidade de São Paulo), pelo pesquisador Gilberto Chierice, hoje aposentado. Apesar de não terem sido testadas cientificamente em seres humanos, as cápsulas eram entregues de graça a pacientes com câncer por mais de 20 anos.

a União, a Anvisa, o Estado de Minas Gerais e o município de Uberlândia adotem todas as medidas administrativas necessárias para que, no prazo de 90 dias, a substância Fosfoetanolamina sintética seja disponibilizada no SUS (Sistema Único de Saúde) para todos os pacientes que tenham indicação de recebê-la.

Em nota, a União, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), informou que apresentou manifestação no processo que, “em síntese, defende que a Anvisa não está proibindo empresas de produzir e comercializar produtos à base de fosfoetanolamina, mas que a autarquia apenas exige que as mesmas cumpram os trâmites legais para regularização da substância como alimento, procedimento este que deve ser de interesse das fabricantes.”, explicou no texto.