O Ministério Público Federal se manifestou contrário ao pedido de habeas corpus do ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo, preso em Belo Horizonte

Para o subprocurador-geral da República Renato Brill não há qualquer impedimento à execução da pena após o esgotamento das possibilidades de recurso na segunda instância. O pedido de habeas corpus foi negado pelo ministro Jorge Mussi no dia 23 de maio. Ainda não há data para que o julgamento do mérito.

Mensalão tucano

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o esquema teria desviado recursos para a campanha eleitoral de Azeredo, que concorria à reeleição ao governo do estado, em 1998.

Para a promotoria, esse dinheiro foi usado na campanha de reeleição do então governador de Minas, Eduardo Azeredo, através das agências de publicidade SMP&B e DNA. Azeredo foi derrotado no pleito por Itamar Franco (PMDB).

Os três sócios das agências foram interrogados na Justiça em Belo Horizonte no julgamento da ação penal no dia 7 de abril deste ano. Todos os acusados negam envolvimento em crimes.

Marcos Valério tem um acordo de delação premiada com a Polícia Federal relacionado a crimes do mensalão tucano. A colaboração foi assinada no dia 6 de julho deste ano. A defesa do réu disse que os fatos e documentos apresentados por Valério se referem ao processo e a outros assuntos.