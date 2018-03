O ministro da Agricultura disse que não há risco no consumo de carnes e aves no Brasil

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, divulgou vídeo em que afirma que não há risco no consumo de aves no País.

“Posso garantir à população brasileira que não há nenhum risco no consumo de carnes e aves produzidos por qualquer uma das empresas, citadas ou não [na operação]. Até porque o problema discutido é a Salmonella que, como sabemos, desaparece quando a carne é cozida ou frita a 60 graus”, disse o ministro.

A PF (Polícia Federal) deflagrou hoje a 3ª fase da Operação Carne Fraca, que tem como um dos alvos, o grupo BRF, um dos maiores no setor mundial de alimentos e dono de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy. O grupo é investigado por fraudar resultados de análises laboratoriais relacionados à contaminação pela bactéria Salmonella pullorum.

“Trata-se de uma operação para resolver problemas da relação entre laboratórios empresas produtoras de alimentos. O Ministério da Agricultura tem trabalhado junto com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal e posso garantir a população brasileira que não há nenhum risco no consumo de carnes de aves produzidas por qualquer uma das empresas citadas ou não.”

Em nota, divulgada no site do ministério, o secretário de Defesa Agropecuária, Luis Rangel, afirmou que, desde o ano passado, foram iniciados trabalhos com modelos de auditoria mais sofisticados em laboratórios com atenção especial sobre a Salmonella. “Fomos até onde podíamos com as nossas ferramentas administrativas e, agora, contamos com a colaboração da polícia para desbaratar esse tipo de fraude”, disse.

A investigação apurou falsificação de resultados dos exames de laboratórios privados, credenciados pelo ministério, omitindo em algumas amostras a existência da bactéria salmonela spp. A Salmonella é comum, principalmente em carne de aves. Se a carne for cozida ou submetida à fritura não oferece risco, mesmo assim a bactéria enfrenta restrições em determinados países.

De acordo com técnicos do Ministério da Agricultura, são 12 os mercados que exigem certificação que comprove a ausência dessa bactéria: África do Sul, Argélia, Coreia do Sul, Israel, Irã, Macedônia,Maurício, Tadjiquistão, Suíça, Ucrânia, União Europeia e Vietnã.

Cinco laboratórios estão envolvidos nas irregularidades apontadas, sendo três credenciados pelo governo e dois de autocontrole das empresas. Os laboratórios estão impedidos de fazer análises até o fim das investigações, que podem resultar em descredenciamento definitivo.

Sintomas

Os sintomas da salmonelose são, de forma geral, vômitos e diarreias fortes. A principal causa é a ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais.

