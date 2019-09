O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, passou mal e teve de se submeter a exames em hospital em Brasília

Após receber atendimento no HFA (Hospital das Forças Armadas), em Brasília, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, deixou o local na tarde desta quinta-feira (12). Segundo boletim médico, o ministro teve náusea, vômito, sudorese e dificuldade de andar.

O boletim afirma que Pontes deve ficar pelo menos 48 horas em repouso absoluto. Ele passou por exames na instituição de saúde. Ao sair do hospital, o ministro disse que “são coisas que vem com a idade” e que “vai passar”.

Inicialmente, o Ministério da Ciência e Tecnologia divulgou que o ministro havia sido internado na noite de quarta-feira (11). No entanto, segundo o HFA, ele deu entrada na unidade às 7h45min desta quinta.

Ainda de acordo com o boletim médico, Marcos Pontes começou a sentir os sintomas na semana passada, mas eles se agravaram na madrugada desta quinta.

Ausência na Câmara

O ministro era esperado nesta quinta na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados para uma audiência sobre a exoneração de Ricardo Galvão do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A audiência será remarcada.

A notícia da internação de Pontes foi dada pelo deputado federal que presidia a sessão, Rodrigo Agostinho (PSB-SP). Ele afirmou: “Nós estamos com um problema, o ministro Marcos Pontes foi internado no Hospital das Forças Armadas por um problema de saúde. Nós estamos aqui com a equipe técnica do ministério”.

Na mesma sessão, a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) disse: “Nós sabemos que foi um motivo de força maior a não vinda do ministro. Um mal súbito, que o ministro inclusive está internado. Estimamos que o ministro melhore o mais rápido possível”.

Ricardo Salles

A internação de Marcos Pontes é a segunda de um ministro de Estado no Hospital das Forças Armadas em 15 dias. Em 27 de agosto, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu entrada na unidade de emergência “com quadro de mal estar”. Ele recebeu alta no dia seguinte.

Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, Salles fez exames que foram considerados “normais”. Em tom de brincadeira, o general classificou o episódio como “estresse ambiental”.

O Ministério da Defesa divulgou uma nota na qual o médico responsável pela alta do ministro, Nestor Francisco Miranda Júnior, recomendava “repouso pelo prazo de cinco dias”.

