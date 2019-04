O ministro da Economia fez um discurso positivo sobre o Brasil em um evento para clientes do Banco Goldman Sachs

Em evento do banco Goldman Sachs, no hotel Unique, em São Paulo, nesta segunda-feira (1°), o ministro da Economia Paulo Guedes entrou ao vivo por

videoconferência com a equipe da pasta.

O ministro se esforçou em dar um tom positivo para o atual momento do governo na tentativa de animar os investidores estrangeiros presentes no evento.

A despeito da escalada retórica entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na semana passada, Guedes disse que existe hoje um apoio incondicional da Câmara, do Senado e da Presidência.

Maria

No evento, Guedes também disse que não vai sossegar enquanto não levar Maria Silvia Bastos Marques para o governo, de acordo com investidores presentes no local.

Bastos Marques, que era presidente do banco, assumiu o conselho consultivo da operação em março. Ela foi presidente do BNDES durante o governo Temer.

As notícias sobre divergências ouvidas nos últimos dias são falta de comunicação, disse Guedes no evento, que era fechado para a imprensa. Foram convidados apenas clientes e parceiros da Goldman Sachs.

Segundo investidores presentes, o ministro disse que o governo Bolsonaro precisa gastar menos que seus antecessores.

A próxima iniciativa será a PEC do Pacto Federativo, para descentralizar despesas e receitas, disse Guedes, ainda segundo investidores presentes.

A meta é reduzir despesas com Previdência e com juros, com venda de ativos em vez de assumir novas dívidas.

Bancada do PSD

O ministro da Economia, Paulo Guedes, começará a atender deputados nesta semana para dar explicações e ouvir sugestões para a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso. Os deputados do PSD serão atendidos por Guedes em pequenos grupos nesta quarta (3) e na quinta (4).

Guedes disse que não se trata de articulação política, mas “esclarecimento econômico” para os congressistas. O objetivo principal é dar aos políticos a oportunidade de saber, diretamente do ministro, todos os detalhes sobre a reforma da Previdência.

A bancada de 36 deputados se dividirá em 3 grupos de 12 para os encontros. O primeiro grupo deve se reunir com o ministro na quarta pela manhã, antes de Guedes comparecer à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Os outros dois grupos devem ser recebidos na quinta-feira.

