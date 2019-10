O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancela a sua participação na reunião anual do FMI

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou a sua participação na reunião anual do FMI (Fundo Monetário Internacional), em Washington, nos Estados Unidos. A previsão era de que ele chegasse à capital norte-americana na noite desta quarta-feira (16) para o evento, que ocorre a partir desta quinta (17) até sábado (19).

Integrantes do governo brasileiro afirmam que o representante da equipe econômica na reunião será o secretário de Comércio Exterior, Marcos Troyjo. Aliados do governo afirmam que, de última hora, o ministro “sempre pode” mudar de ideia novamente, mas na sua agenda pública desta quarta já constam outros eventos e reuniões com senadores em Brasília. A última delas, no Palácio do Planalto, com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Em Washington, Guedes faria o discurso de abertura de um evento na sexta-feira (18), na Câmara de Comércio Brasil-EUA, onde falaria a empresários e investidores. Intitulado “Brazil Economic Conference”, a reunião acontece há 20 anos e coincide com o encontro anual de outubro do FMI. Estava marcada ainda uma recepção em homenagem a Guedes na residência oficial da embaixada do Brasil em Washington.

Além de Troyjo, viajam aos EUA os presidentes do BNDES, Gustavo Montezano, e do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles já estavam confirmados na comitiva brasileira mesmo quando a presença de Guedes ainda era prevista.

Deixe seu comentário: