O ministro da Infraestrutura diz que a obra da nova ponte do Guaíba pode ser modificada por causa da remoção de famílias

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em vista ao Rio Grande do Sul, afirmou que a obra da nova ponte do Guaíba pode ser modificada por causa da remoção de famílias.

“Estamos terminando a concretagem e fechando a parte principal. Faltam poucas aduelas. Então, estamos muito bem. Ainda há uma questão de desocupações, o que é sempre relevante, nos preocupa bastante, mas vamos tentar equacionar o mais rápido possível para que possamos liberar essa obra para a sociedade”, observou Freitas.

Andamento das obras

As obras dos 2,9 km da nova Ponte do Rio Guaíba e dos 9,4 km de acessos estão 80% concluídas. Orçado em R$ 757,4 milhões, o empreendimento tem previsão de conclusão até o 1º semestre do próximo ano. Entre os principais benefícios estão redução de congestionamentos, melhoria na segurança e na trafegabilidade na Região Metropolitana de Porto Alegre e maior fluidez na ligação da capital gaúcha com as regiões oeste e sul do Estado, inclusive com o Porto do Rio Grande.

Duplicação de trechos da BR-116/RS

O ministro fez a afirmação durante visita às obras de duplicação de trechos da BR-116/RS (Guaíba-Pelotas), na última sexta-feira (2). As intervenções são realizadas pelo Exército e segundo o ministério da Infraestrutura estão bastante avançadas, com 70% de duplicação finalizada.

“É impressionante o que o Exército fez de janeiro até aqui. Muitos quilômetros já estão pavimentados e perto de receberem a segunda camada. A terraplanagem já está feita e a sub-base também. Isso nos enche de alegria e de orgulho”, afirmou. No próximo dia 12, o presidente Jair Bolsonaro também realiza visita às obras.

A BR-116/RS é estratégica e interliga Porto Alegre às principais regiões gaúchas, além de ser a principal via de acesso ao Porto do Rio Grande, importante corredor de escoamento de produção entre o Brasil e o Mercosul. No total, a pasta prevê a duplicação de 235 km da rodovia até o fim de 2021 ­– investimento orçado em R$ 1,6 bilhão. Os primeiros 47 km serão liberados ainda neste semestre e beneficiam diretamente 12 municípios gaúchos.

O empreendimento é executado pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e está dividido em nove lotes. Além de reduzir acidentes, aumenta a capacidade de tráfego, facilita o escoamento da produção, permite maior desenvolvimento econômico e incentiva o turismo local.

Obras do Aeroporto Salgado Filho

O ministro também visitou as obras do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, concedido à iniciativa privada. “A concessionária está fazendo um excelente trabalho e a previsão é que a gente inaugure todo o serviço entre outubro e novembro deste ano”, lembrou. Freitas também lembrou que a dragagem do Porto do Rio Grande deve ser concluída em dois meses.

