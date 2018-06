O ministro da Saúde anunciou o repasse de 102 milhões de reais para o Rio Grande do Sul

O governo do Estado recebeu um novo repasse de recursos para qualificar a assistência de saúde em 67 municípios. O aporte que chega do Ministério da Saúde, no valor de R$ 102,4 milhões, será utilizado na modernização de hospitais e na estruturação de serviços de média e alta complexidade do SUS (Sistema Único de Saúde). O contrato foi assinado pelo governador José Ivo Sartori e o ministro Gilberto Occhi, no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Do total repassado, R$ 63,4 milhões são de emenda parlamentar para modernizar o Hospital São Lucas (R$ 55 milhões), em Porto Alegre, e o Hospital Vida (R$ 7,5 milhões), em Santa Rosa. A região de Três Cachoeiras receberá R$ 836 mil para construir uma UBS (Unidade Básica de Saúde). O restante (R$ 37,7 milhões) vai ajudar as cidades a qualificar os serviços hospitalares, como residência terapêutica, cirurgia cardiovascular, AVC (Acidente Vascular Cerebral), UTI (Unidade de Terapia Intensiva), obesidade, obstetrícia, saúde mental e Samu (Serviço Atendimento Móvel de Urgência). O investimento inclui a entrega de 36 caminhonetes (R$ 4,3 milhões) para combate a endemias e doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Seis primeiros meses

Nos seis primeiros meses deste ano, o Estado recebeu repasses de R$ 2,26 bilhões. Para o ministro Occhi, a ampliação dos serviços de saúde é necessária para melhorar o atendimento e diminuir custos de consultas e internações. “Em breve, os municípios receberão os recursos sem impedimento legal para aumentar a prevenção e assistência à comunidade”, afirmou.

Na avaliação do governador, a integração das esferas de governo e da sociedade é essencial para qualificar os serviços públicos. “Celebramos a parceria entre União, Estado, municípios e bancada federal gaúcha com a força do trabalho conjunto. Assim, os resultados aparecem dentro daquilo que a sociedade espera do poder público, garantindo as necessidades básicas aos cidadãos”, ressaltou.

Hospitais

No caso do Hospital São Lucas, a verba será utilizada na reforma do Centro Cirúrgico, Emergência, Obstetrícia, Internação, UTI pediátrica e primeira fase do Centro Interdisciplinar de Saúde. O restante (R$ 22 milhões) será investido na aquisição de equipamentos da UTI, Centro Cirúrgico e exames por imagem.

Já o Hospital Vida vai adquirir equipamentos para melhorar a estrutura física e melhor atender os pacientes do Sistema Único de Saúde. O Hospital de Tramandaí (Litoral Norte) e o Instituto do Coração de Porto Alegre também receberão R$ 1 milhão para qualificar o atendimento.

Hospital São Pedro

Para comemorar os 134 anos do Hospital Psiquiátrico São Pedro, pacientes e funcionários se reuniram na manhã desta sexta-feira (29), no Ginásio de Atividades Múltiplas do Hospital, para a tradicional Festa Junina. O evento teve comidas típicas e foi embalado pelo show dos veteranos do Musical do Colégio Anchieta.

Atualmente, o hospital atende a população de 88 municípios abrangidos pelas 1ª, 2ª e 18ª Regionais de Saúde, oferecendo 20 leitos para adultos. É referência no atendimento às crianças e adolescentes para todo o Estado, disponibilizando o maior número de leitos de internação (10 para crianças e 10 para adolescentes) em casos mais graves.

Muitos moradores deixaram as unidades asilares e foram viver em Residenciais Terapêuticos. Moram ainda nas unidades do hospital 95 pacientes. O hospital gerencia seis Residenciais Terapêuticos (cinco na Capital e um em Viamão) com 80 moradores.

O São Pedro se destaca ainda nos serviços do Ambulatório Melanie Klein, oferecendo atendimento para a Zona Leste da Capital. A Unidade de Desintoxicação desenvolve técnicas avançadas no tratamento da dependência em álcool e drogas. A Oficina de Criatividade utiliza a expressão plástica como agente terapêutico, serviço que não é oferecido pela rede do SUS. A instituição fica localizada na avenida Bento Gonçalves, 2.680, no bairro Partenon, em Porto Alegre.

