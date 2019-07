O ministro da Saúde diz ser contra a redução de impostos para cigarros e se opõe a Sérgio Moro

Em evento sobre tabagismo realizado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ), na sexta-feira (26), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse ser contra a redução de impostos sobre cigarros, algo que vem sendo estudado pelo Ministério da Justiça. A pasta de Sérgio Moro criou em março passado um grupo para “diminuir o consumo de cigarros estrangeiros de baixa qualidade, o contrabando e os riscos à saúde dele decorrentes”, segundo texto da portaria publicada no Diário Oficial da União. As informações são do jornal O Globo.

“Essa foi uma iniciativa dos ministros que queriam discutir a situação de que, quando nós levantamos o aumento da taxa tributária, tivemos como efeito colateral o aumento absoluto do contrabando, principalmente do cigarro produzido no Paraguai, um cigarro muito barato e que passou a ser vantajoso do ponto de vista do traficante de drogas, inclusive sendo mais rentável do que as drogas. Isso fez com que quase 43% dos cigarros de marcas baratas no Brasil sejam contrabandeados”, afirmou Mandetta, para em seguida completar: “Desde o início, nós achamos que reduzir impostos das marcas baratas para contrapor ao contrabando não é o caminho. Essa posição da Saúde sempre foi muito clara.”

No evento no Rio, a OMS lançou o sétimo relatório sobre a epidemia mundial do tabaco, documento que foca na adoção por governos das seis estratégias da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco. Entre elas, está justamente o aumento dos impostos sobre o tabaco.

Mandetta disse que está em diálogo com o Paraguai para que o país também adote medidas de controle do tabagismo, mas que é preciso respeitar a soberania do país. Presente no evento no Museu do Amanhã, o ministro da Saúde paraguaio afirmou que estuda, de fato, aumentar os impostos para cigarros no país, sem, no entanto, detalhar o projeto.

De acordo com o relatório da OMS, o Brasil é o segundo país (atrás da Turquia) a ter adotado todas as seis estratégias, chamadas MPower – iniciais em inglês para: monitoramento do uso de tabaco, proteção da população contra a fumaça do tabaco, oferta de ajuda para cessação do fumo, advertir sobre os perigos do tabaco, fazer cumprir as proibições sobre publicidade e, por fim, aumentar os impostos.

“Mesmo o Paraguai não tendo assinado a convenção, a gente acredita que o país pode adotar muitas das medidas”, disse o ministro. “Sobre a questão pontual do aspecto prisional e tributário prevalece o interesse da saúde pública. Essas questões são importantes? São. Mas a saúde pública se sobrepõe à questão tributária e prisional.”

Perguntado sobre se conseguiria convencer o restante do governo sobre o tema, Mandetta restringiu-se a dizer: “Acho que sim”.

“Para diminuir os gastos com saúde (por problemas em decorrência do tabagismo), só apostando em medidas de enfrentamento dessa maneira. Fomos o segundo país a adotar as medidas da OMS e nos comprometemos a ser o primeiro país a se encaminhar para ser livro do tabaco ainda no século XXI.”

Gastos com doenças

Segundo dados apresentados no evento, o Brasil gastou cerca de R$ 57 bilhões na área da saúde com doenças decorrentes do tabagismo em 2018. Já a arrecadação de impostos sobre o cigarro foi de R$ 13 bilhões.

O relatório da OMS, focado na adoção das estratégias da Convenção-Quadro, revela que apenas 23 países implementaram políticas de apoio à cessação do tabagismo em seu mais alto nível (ou seja, todas as estratégias previstas pelo grupo da OMS).

O consumo de tabaco, de acordo com o texto do documento, caiu na maioria dos países, “mas, com o crescimento demográfico, o número total das pessoas que consomem tabaco continua elevado”. Atualmente, a estimativa da OMS é de existam 1,1 bilhão de fumantes, dos quais 80% vivem em países de baixa e média renda.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, parceiro do relatório e na adoção das estratégias da Convenção-Quadro, entre 2005 e 2016, quase 1,6 milhão de brasileiros realizaram o tratamento para parar de fumar na rede pública do país. Hoje, ele é oferecido em mais de 4 mil unidades de saúde pública.

Dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) mostraram que, em 2018, 9,3% dos brasileiros afirmaram ter o hábito de fumar. Em 2006, o percentual era maior (15,7%).

Deixe seu comentário: