O ministro do Esporte disse que a atitude de torcedores que gravaram vídeos com mulheres russas envergonha o Brasil

O ministro do Esporte Leandro Cruz Fróes da Silva afirmou para jornalistas brasileiros, na embaixada do Brasil na Rússia, que os torcedores que gravaram vídeos em que fazem mulheres russas repetirem palavras de cunho sexual sem saber do que se tratava devem ser repreendidos. O ministro afirma que essas brincadeiras prejudicam a relação com o povo russo, que recebeu a torcida brasileira com muito carinho. Segundo ele, a atitude dos torcedores “envergonha o País como um todo”.

“Não são homens desrespeitosos com mulheres russas, são homens desrespeitosos, devem ser desrespeitosos com mulheres brasileiras, com mulheres russas, inglesas”, afirmou.

O embaixador brasileiro na Rússia, Antonio Luís Espínola Salgado, ressalta que a torcida brasileira na sua imensa maioria é respeitosa e pacífica, e diz que foram casos isolados.

O caso que gerou maior repercussão envolve um grupo de brasileiros que, sob o pretexto de ensinar cantos de torcida, fez com que uma jovem repetisse palavras que remetem ao órgão sexual feminino. Ela sorri e repete animada.

Outro vídeo que causou polêmica é do brasileiro Felipe Wilson, funcionário da Latam, que aparece constrangendo mulheres na Rússia. A companhia aérea Latam demitiu o funcionário na quarta-feira (20). O novo vídeo divulgado em redes sociais mostra ao menos três brasileiros abordando mulheres durante o Mundial que acontece na Rússia. Em um trecho, um deles aparece pedindo para estrangeiras repetirem a frase: “Eu quero dar a… para vocês”.

Repercussão

Pessoas como as cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury lamentaram o que chamaram de “papelão machista” e “abuso moral” em posts no Twitter. As críticas foram apoiadas por Fafá de Belém, Alok, Mariana Rios e Zezé di Camargo, entre outros.

A atriz Monica Iozzi se disse “constrangida por ver meu País sendo representado mundo afora por este tipo de gente. Indignada ao ver mais uma mulher sendo tratada com tamanho escárnio e desrespeito”, e comentários parecidos foram feitos por Fernanda Lima, Sophia Abrahão e Bruna Marquezine.

A jurista e ativista russa Alena Popova fez um abaixo-assinado online para denunciar a atitude dos torcedores brasileiros. Segundo ela, a petição pode ser usada pelo governo russo para uma possível punição. Popova diz que os torcedores poderiam ser punidos com uma multa por humilhar publicamente a honra e a dignidade da mulher russa e por violar a ordem pública.

Outros casos

Um exemplo ainda mais recente aconteceu na terça-feira (19), após o jogo entre Japão e Colômbia, quando um colombiano foi filmado pedindo que duas japonesas repetissem o placar da partida e, em seguida, palavras ofensivas a si mesmas.

Antes, argentinos já tinham feito coisa parecida com mulheres de nacionalidades não identificadas, ensinando-as a repetirem palavras em espanhol que claramente não entendem, e que fazem referência a uma prática sexual.

Os autores dos vídeos do Mundial podem até sofrer algum tipo de resposta negativa em seus países de origem, mas dificilmente seu comportamento será censurado na própria Rússia, onde o machismo ainda é dominante e as mulheres encontram muita dificuldade em conseguir algum apoio.

