O Supremo vai decidir sobre a restrição ao foro privilegiado para ministros do governo

Na prática, o caso de Blairo deverá levar a Primeira Turma a analisar como se dará o foro privilegiado para ministros do governo. Isso porque os fatos relacionados à denúncia do Ministério Público contra Blairo Maggi não ocorreram no exercício do mandato dele de senador (do qual está licenciado), mas, sim, quando ele era governador de Mato Grosso.