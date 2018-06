O ministro do Supremo Ricardo Lewandowski proibiu as privatizações de estatais sem o aval do Congresso Nacional

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), deferiu uma liminar determinando que a privatização de estatais só pode ser feita com autorização do Congresso Nacional. A decisão, em caráter provisório, foi dada em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por duas entidades que questionam trechos da Lei da Estatais.

São elas a Fenaee (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal) e a Contraf (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), ligada à CUT (Central Única dos Trabalhadores).

“A venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de alienar o controle acionário”, destacou o magistrado em sua decisão.

Além disso, ele ressaltou que “a dispensa de licitação só pode ser aplicada à venda de ações que não importem a perda de controle acionário de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas”.

Para justificar a urgência em conceder uma liminar, Lewandowski frisou que “vêm sendo noticiadas iniciativas do governo, no sentido de acelerar as privatizações de estatais como estratégia traçada no Programa de Parcerias de Investimentos, o que poderá causar prejuízos irreparáveis ao País. Ele chamou atenção, ainda, para a “crescente vaga de desestatizações” implementada atualmente:

“Há, com efeito, uma crescente vaga de desestatizações que vem tomando corpo em todos os níveis da Federação, a qual, se levada a efeito sem a estrita observância do que dispõe a Constituição Federal, poderá trazer prejuízos irreparáveis ao País”.

O pressuposto adotado pelo ministro do STF é o de que, da mesma forma que a Carta Magna exige uma “lei específica” para se instituir empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista e fundação, tal requisito precisa ser observado no caso das privatizações.

Efeito

A decisão deve ter efeito nas esferas federal, estadual e municipal. Lewandowski ressaltou na decisão que as regras sobre a competência legislativa no caso de estatais fora do âmbito da União deverão ser debatidas no julgamento do mérito da ação. Antes, a liminar será apreciada pelo plenário do STF, que pode referendá-la ou rejeitá-la. Mas isso não tem data para ocorrer.

O ministro decidiu julgar conjuntamente outras duas ações que tratam de temas semelhantes, mas a liminar só foi formalmente proferida no processo ajuizado por Fenae e Contraf – somente esta última foi aceita como legítima para ser autora da ação direta de inconstitucionalidade. A Fenae, por congregar trabalhadores de uma única instituição financeira, não atende aos requisitos para ser parte no caso, decidiu o magistrado.

