Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), deixou assinada em seu gabinete, nesta sexta-feira (23), ordem que determina a remessa imediata do relatório da Polícia Federal sobre o grampo de Joesley Batista com Michel Temer para a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Além da perícia na gravação feita pelo empresário, o documento trará avaliação sobre a suspeita de que o presidente incorreu em obstrução de Justiça. O gesto dará à equipe de Rodrigo Janot tempo para incluir até terça (27), na denúncia contra Temer, dados colhidos pela PF (Polícia Federal).

Os procuradores que atuam no inquérito contra Michel Temer querem usar o laudo feito pela PF para dar mais força à denúncia contra o peemedebista. Como a perícia conseguiu limpar trechos antes inaudíveis, acreditam que o laudo da corporação poderá trazer elementos novos para o caso.

A PGR vê subsídios para acusar Temer de três crimes: corrupção passiva, obstrução de Justiça e organização criminosa. Tentados a fatiar a denúncia, apresentando três peças em vez de uma, os procuradores aguardam a chegada do relatório da PF para bater martelo sobre a melhor estratégia. (Folhapress)

