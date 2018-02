O ministro Gilmar Mendes rejeitou o habeas corpus impetrado pelo filho de Pelé

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou seguimento a um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-goleiro Edson Cholbi Nascimento, filho do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

Em 2014, Edinho foi condenado à pena de 33 anos e quatro meses reclusão, por lavagem de dinheiro e ligação com o tráfico de drogas, mas permaneceu em liberdade por ser possível a apresentação de recursos. No dia 23 de fevereiro de 2017, a 14ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP confirmou a condenação, mas reduziu a pena para 12 anos e dez meses, em regime fechado.

Gilmar Mendes destacou em sua decisão que a defesa de Edinho recorreu ao STF alegando “inconformismo com a determinação de início de cumprimento provisório da pena” e pedindo a concessão de medida liminar para aguardar a tramitação de um agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.

“A jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do “writ” (palavra de origem inglesa, empregada no direito para se referir ao habeas corpus)”, escreveu Gilmar Mendes em sua decisão, assinada na última quinta-feira.

Pelé se reaproxima do Santos

Já faz quase quatro anos que Pelé não pisa na Vila Belmiro, um dos inúmeros palcos em que cansou de brilhar com a camisa do Santos, mas esse distanciamento pode estar próximo de um fim.

O Rei do Futebol voltou a se aproximar do clube alvinegro assim que o economista José Carlos Peres foi eleito em dezembro de 2017 ao derrotar Modesto Roma Júnior, candidato à reeleição. Desde então, o estafe de Pelé vem tentando um encontro com a diretoria e a comissão técnica santista. O encontro é uma tradição para o Rei do Futebol a cada troca de gestão no Santos. É uma forma de estar presente, próximo e oferecer a ajuda que o clube julgar necessária.

A diretoria também tem interesse nessa reaproximação. Até deu um primeiro passo quando Peres ainda era candidato e encaminhou um e-mail para Pelé, no qual manifestou interesse em tê-lo até no conselho de gestão.

Segundo apurou a reportagem, a diretoria não tem pretensões de explorar comercialmente a marca Pelé. Gostaria sim de ver o ídolo frequentando novamente a Vila Belmiro, indo aos jogos, sendo anunciado no estádio. Aos mais próximos, Peres diz que Pelé tem de ser recebido com tapete vermelho na Vila Belmiro.

A aproximação física ainda não aconteceu por falta de datas em comum. Há 20 dias Pelé estava no Rio de Janeiro para participar da cerimônia de abertura do Campeonato Carioca. Na mesma semana desistiu de uma viagem para Londres, onde seria homenageado, por conta de cansaço e desgaste físico.

Mas nas redes sociais ela tem avançado bem. Os perfis mantidos por Pelé têm interagido com os do Santos e vice-versa. No ano passado, ainda sob a gestão Modesto Roma, o Rei do Futebol até gravou um vídeo para o Twitter do Santos convidando o torcedor a conhecer o Memorial de Conquistas do clube alvinegro. Mas foi só.

A última vez que Pelé esteve na Vila Belmiro foi em abril de 2014, quando participou de um evento organizado pelo Unicef e apareceu em fotos ao lado de Odílio Rodrigues, então presidente do Santos. O último jogo foi no primeiro semestre de 2013, quando acompanhou o Santos com Neymar bater o XV de Piracicaba por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista.

Um dos motivos para o afastamento foi que o Santos teve nos últimos anos problemas com a empresa que gere a imagem do Rei do Futebol, no caso a americana Sport 10 Licenciamentos. O clube não estava arcando com o contrato vitalício nem fazendo o pagamento anual estipulado. A dívida chegou a casa de R$ 3 milhões.