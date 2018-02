O ministro Henrique Meirelles disse que a sua etapa no ministério está cumprida: “contemplo candidatura”

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira que sua etapa à frente da pasta está cumprida. Em entrevista à rádio mineira Itatiaia, ele disse que “está contemplando” a possibilidade de uma candidatura à Presidência da República, mas voltou a ressaltar que só tomará essa decisão no fim de abril, quando terá que decidir se deixará o cargo de ministro para concorrer. Meirelles é filiado ao PSD.

Meirelles respondeu a uma pergunta do locutor da rádio, que questionou se o ministro ainda teria ânimo de estar à frente da Fazenda num próximo governo:

“Eu acho que essa etapa como ministro da Fazenda é uma etapa cumprida, como eu tive lá atrás também, quando fui oito anos presidente do Banco Central. Estamos agora contemplando essa nova etapa de uma possível candidatura a presidente da República. Eu não estou pensando nisso agora, como tenho dito, mas certamente dentro de 40 dias, ou um pouco mais, estaremos tomando essa decisão de continuar o serviço público, mas aí ampliando bastante o escopo de ação. E podendo levar isso que está acontecendo na economia para todos os segmentos.”

A declaração de Meirelles que confirma sua disposição de disputar a Presidência, ainda que sem uma decisão definitiva, ocorre dias depois de o presidente Michel Temer anunciar que desistiu de votar a reforma da Previdência no Congresso. Como ministro, Meirelles era o principal articulador das mudanças nas regras previdenciárias.

O governo mudou o foco para as ações relacionadas à intervenção na segurança do Rio. Um dia antes da entrevista de Meirelles, o marqueteiro do presidente, Elsinho Mouco, disse que a intervenção pode impulsionar a imagem de Temer, de olho na possibilidade de candidatura à reeleição: “O Temer jogou todas as fichas na intervenção”, disse Mouco.

Após a entrevista do marqueteiro, o Palácio do Planalto afirmou que a intervenção não é uma “agenda eleitoral”. No entanto, Michel Temer começa a fazer movimentos na construção de sua candidatura. O Palácio do Planalto pediu a todos os ministérios uma relação completa de realizações, possíveis inaugurações e anúncios de balanços positivos para que o presidente possa “faturar” com as ações.

Temer e Meirelles são alguns dos nomes do governo que cogitam disputar a Presidência em outubro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também é visto como uma potencial candidatura de centro, que também defenderia o legado do governo Temer. Na última pesquisa Datafolha, divulgada no fim de janeiro, os três tiveram 1% das intenções de voto nos cenários em que foram cogitados. Em uma das simulações, Meirelles apareceu com 2%.

Autonomia do Banco Central

Apesar da decisão de suspender a tramitação da reforma da Previdência, o ministro Henrique Meirelles manteve o discurso de que as mudanças nas regras previdenciárias são uma necessidade e terão que ocorrer tão logo se encerre a intervenção no Rio de Janeiro. Ele disse que a reforma terá que ser feita ou por esse governo ou pelo próximo.

Meirelles também defendeu o projeto de autonomia do BC (Banco Central), um dos 15 itens da pauta econômica prioritária após a suspensão da reforma da Previdência. Segundo ele, uma autonomia estabelecida por lei dará mais credibilidade ao banco.

“A ideia é que um BC autônomo, com condições de implementar sua política de forma independente tem muito mais credibilidade e consegue controlar a inflação de forma mais eficaz.”

Meirelles também disse que, para fechar as contas de 2019, o governo terá que compensar a não aprovação da reforma da Previdência, realizando cortes proporcionais no Orçamento. O ministro disse que a equipe econômica está debruçada sobre a elaboração do PLOA (projeto de Lei Orçamentária Anual) do ano que vem, que deve ser entregue ao Congresso em 31 de agosto, e faz os cálculos para tentar precisar o tamanho do impacto do crescimento da economia na arrecadação. Segundo ele, esse número ainda não está fechado.

Deixe seu comentário: