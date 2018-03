O ministro Henrique Meirelles participou em Porto Alegre de um fórum promovido pelo LIDE RS

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em Porto Alegre nesta segunda-feira (26) onde participou, no Country Club, de um fórum promovido pelo LIDE RS, que teve como tema “Crise e Recuperação: Construindo um novo Brasil”.Meirelles falou para um grupo de empresários e convidados do LIDE, além de entidades parceiras, sobre o cenário atual do País e também sobre o futuro econômico do Brasil.

Para o Presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, o Fórum aborda temas urgentes e de interesse coletivo. Segundo ele, o ministro Meirelles agrega muito, já que consegue apresentar um panorama do atual momento econômico do País, permitindo abordar assuntos “totalmente relevantes e que afetam o dia a dia dos brasileiros”.

Em sua passagem por Porto Alegre, o ministro falou sobre as conquistas na área econômica, que favorecem o cenário. De acordo com Meirelles, o Brasil já está pronto para alçar voos maiores.

Henrique Meirelles nasceu em Anápolis, Goiás. Engenheiro civil de formação, é executivo financeiro, com ampla carreira fora do País. Ingressou na carreira política no ano de 2002, quando se elegeu deputado federal pelo PSDB. Foi também presidente do Banco Central durante os oito anos de governo Lula, sendo o presidente da instituição que ficou mais tempo no cargo. Em 2016, foi nomeado Ministro da Fazenda e Previdência Social do governo Michel Temer, no qual permanece até hoje. Mas não será mais por muito tempo.

Em 2002, Meirelles havia sido eleito deputado federal em Goiás pelo PSDB mas deixou o partido para fazer parte do governo petista, seduzido pelo desafio de assumir o BC num momento em que os mercados financeiros reagiam muito mal ao fato de Lula ter vencido as eleições.

O ministro da Fazenda passou muitos anos no mundo corporativo, entrando na década de 1970 no BankBoston, onde construiu uma carreira bem-sucedida nos Estados Unidos. Só no início dos anos 2000 decidiu entrar na vida política de fato

Meirelles está deixando o ministério para viabilizar a sua candidatura à Presidência da República, e já fala em tom de campanha por onde passa. Mais cedo, participou da reunião-almoço “Tá na Mesa”, na Federasul, que contou com a presença do governador José Ivo Sartori. O governo estadual sancionou nesta segunda-feira (26) a lei que autoriza a adesão do RS ao RFF (Regime de Recuperação Fiscal).

Em Porto Alegre, Meirelles afirmou que vai oficializar a decisão na próxima semana, mas a notícia já foi até confirmada por fontes do Planalto. Enquanto o ministro palestra para empresários em Porto Alegre – e já com agenda semelhante marcada para outros Estados – o presidente Temer participou de um evento na Fecomércio de São Paulo.

Meirelles teria tomado a decisão de sair após duas conversas com o presidente, na sexta-feira, durante viagem ao Nordeste, e no sábado, no Palácio do Jaburu. O ministro vinha negociando uma filiação ao MDB após entender que seu partido, o PSD, negaria a candidatura. Temer, no entanto, já anunciou a mesma intenção e teria preferência por Meirelles como seu vice.

