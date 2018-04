O ministro Luís Roberto Barroso mandou soltar os amigos de Temer após o pedido da procuradora-geral da República para revogar as prisões

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), revogou na noite deste sábado (31) as prisões da Operação Skala e determinou a imediata soltura dos alvos da investigação.

Entre os presos estavam dois amigos do presidente Michel Temer – o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República, e João Baptista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo.

A operação foi deflagrada dentro do inquérito que investiga se empresas do setor portuário, em especial a Rodrimar, pagaram propina para serem beneficiadas com um decreto presidencial assinado por Temer. O presidente nega qualquer irregularidade no decreto.

As prisões temporárias dos alvos da operação terminariam na próxima segunda-feira (2), mas, já neste sábado, a Procuradoria-geral da República, Raquel Dodge, enviou a Barroso um pedido para que as prisões fossem revogadas.

No pedido, Raquel afirmou que o objetivo das prisões, de instruir as investigações em curso, já havia sido cumprido.

Ela explicou no pedido que todos os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos, exceto as prisões de três sócios do Grupo Libra – Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Affonso e Gonçalo Borges Torrealba –, que estavam no exterior, “mas dispostos a se apresentarem à autoridade policial tão logo retornem”.

“Desse modo, tendo as medidas de natureza cautelar alcançado sua finalidade, não subsiste fundamento legal para a manutenção das medidas, impondo-se o acolhimento da manifestação da Procuradoria-Geral da República. […] Revogo as prisões temporárias decretadas nestes autos. Expeçam-se, com urgência, os respectivos alvarás para que se possa proceder à imediata soltura”, disse Barroso na decisão.

Operação Skala

A operação que levou à prisão amigos de Temer, empresários e um ex-ministro foi deflagrada pela Polícia Federal na última quinta-feira (29).

Foram presos temporariamente pela PF:

José Yunes, advogado, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer;

Antônio Celso Grecco, empresário, dono da empresa Rodrimar;

João Batista Lima, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo e amigo de Temer;

Wagner Rossi, ex-deputado, ex-ministro e ex-presidente da estatal Codesp;

Milton Ortolan, auxiliar de Wagner Rossi;

Celina Torrealba, uma das donas do Grupo Libra;

Eduardo Luiz de Brito Neves, proprietário da MHA Engenharia;

Maria Eloisa Adensohn Brito Neves, sócia nas empresas MHA Engenharia e Argeplan;

Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan e ex-sócio da AF Consult Brasil;

Carlos Alberto Costa Filho, sócio da AF Consult Brasil.

Entre sexta-feira e sábado, a Polícia Federal colheu o depoimento de todos os presos, com a presença de procuradores da República que atuam na Secretaria da Função Penal Originária no Supremo Tribunal Federal, estrutura da PGR (Procuradoria-Geral da República) responsável pelos inquéritos que investigam autoridades com foro privilegiado.

