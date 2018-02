O ministro Luiz Fux assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e promete lutar contra as “fake news” na eleição

O novo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luiz Fux, afirmou nessa terça-feira que a Justiça Eleitoral será “irredutível” com a aplicação da Lei da Ficha Limpa no pleito deste ano. Um dos principais defensores da aplicação rígida da lei, Fux deu a declaração durante a cerimônia de posse, em Brasília. Luiz Fux também dedicou parte do discurso ao combate às “fake news” (notícias falsas), que, na avaliação dele, têm poder para “derreter” candidaturas legítimas.