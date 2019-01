O ministro Sérgio Moro quer um sistema carcerário com os presos separados por grau de periculosidade

Para tentar retomar o controle das prisões sob domínio do crime organizado e reduzir a atual taxa de homicídios de 30 mortos para cada 100 mil habitantes, a equipe do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pretende – em colaboração com os Estados – separar detentos perigosos dos potencialmente perigosos e daqueles que oferecem pouco ou nenhum perigo.

A ideia é criar uma estratégia nacional para definir qual unidade prisional deve abrigar o preso a partir de seu perfil criminal. Essa classificação em debate se dividiria em ao menos três níveis de risco: alto (com necessidade de encarceramento em presídio de segurança máxima), médio e baixo. Para cada uma delas, haveria um protocolo específico e padronizado de atuação.

Atualmente, condenados ou presos provisórios que ingressam em unidades prisionais são cooptados por integrantes de facções criminosas. A maior delas é o PCC (Primeiro Comando da Capital), presente em penitenciárias e presídios de todas as unidades da federação, exceto Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, segundo dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A facção está em guerra com outras organizações criminosas pela hegemonia do tráfico de drogas na América do Sul.

O PCC oferece proteção aos recém-chegados ao sistema carcerário. O “partido”, como é chamado por seus integrantes, evita que o preso sofra agressões e violência sexual enquanto é mantido no cárcere. Em troca, cobram mensalidade (normalmente custeada por parentes) e, ainda assim, o detento acumula uma espécie de débito contínuo com a organização criminosa, e é coagido a realizar tarefas envolvendo ações criminosas quando deixa a prisão.

Familiares dos detentos “protegidos” também são indiretamente aliciados, porque se veem obrigados a praticar crimes ou, no mínimo, a auxiliar as falanges criminosas na execução de uma série de delitos, que incluem o envio de mensagens e entrega de drogas, celulares e armas em unidades prisionais durante a realização de visitas.

O que já é feito

Alguns Estados adotaram, já há alguns anos, parâmetros de conduta criminal para separar presos observando o critério do perfil criminal. No entanto, se por um lado essa medida ajudou a isolar lideranças de facções criminosas, ela não tem evitado que presos de menor periculosidade tenham contato com detentos ligados a organizações criminosas, ainda que sem posição de comando. Ao não separar integrantes de facções de outros detentos, a cooptação continua e o ciclo de recrutamento de novos soldados do crime se mantém.

Em São Paulo, uma resolução estabelece que os detentos devem ser separados por tipo de crime, tempo de cumprimento de pena e grau de periculosidade, além de outros parâmetros. Há unidades específicas para abrigar presos que cometeram crimes sexuais e outras que são destinadas à custódia de prisioneiros de alta periculosidade.

Os Centros de Ressocialização aceitam somente presos condenados a penas de no máximo 10 anos de reclusão. Também estão limitados ao recebimento de detentos com baixa periculosidade e sem histórico de agressividade.

Deixe seu comentário: