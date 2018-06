O movimento nos motéis deve aumentar 20% na semana do Dia dos Namorados

A Abmotéis (Associação Brasileira de Motéis) está otimista em relação a uma das principais datas comemorativas do setor, o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho. A entidade espera um aumento de 20% nas locações na próxima semana em comparação a uma semana normal.

A associação lançou, junto com o Guia de Motéis, principal vitrine do setor moteleiro, um site dedicado à semana dos namorados: www.guiademoteis.com.br/semana-dos-namorados. A venda antecipada e o parcelamento são os trunfos que o mercado moteleiro reservou para atrair os casais apaixonados nessa data especial. No site, aqueles que procurarem os estabelecimentos para um momento agradável a dois terão acesso a promoções especiais, além da possibilidade de reservar com comodidade a suíte que desejarem. Também é possível contar com a opção de parcelamento em até três vezes sem juros apenas nas reservas feitas antecipadamente nos motéis participantes.

A ação é válida entre os dias 8 e 17 de junho. No total, são 55 motéis participantes de oito Estados: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Com a escalada dos preços do entretenimento (restaurantes, bares, entre outros), os motéis vêm se destacando entre as possibilidades de programa por oferecerem opções mais completas, que chegam a representar uma economia de cerca de 50%, segundo a Abmotéis.

“O mercado moteleiro vem se reinventando com novas suítes e fachadas, cardápios e equipamentos, que se tornaram essenciais para que os estabelecimentos se diferenciem em um setor altamente competitivo”, declarou o presidente da entidade, Eusébio Ribeirinha.

No Brasil, existem aproximadamente 5 mil motéis. O setor emprega, em média, 50 funcionários por motel ou quase 250 mil funcionários diretos. Indiretamente, emprega mais de 300 mil pessoas, que prestam serviços terceirizados ou são empregados de empresas fornecedoras. Além disso, estima-se que os motéis hospedem cerca de 100 milhões de pessoas por ano. Os novos motéis, que investem em ambientes com qualidade e serviços de hotelaria, vão crescer a uma taxa média anual de 10%.

A Abmotéis foi fundada em setembro de 2012 e é a única representante dos motéis do Brasil. Atualmente, a sua diretoria é composta por representantes de 16 Estados e do Distrito Federal. O intuito é coordenar, orientar e defender os interesses dos seus associados. A entidade tem no seu quadro de associados cadastrados mais de 1 mil estabelecimentos em todo Brasil. A associação tem a missão de profissionalizar e desenvolver o segmento moteleiro, estimulando o empresário do ramo a investir e expandir suas empresas e gerar mais empregos. Mais informações podem ser obtidas no site www.abmoteis.com.br.

