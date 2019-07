O Movimento Tradicionalista Gaúcho lançou a programação do Acampamento Farroupilha de 2019 para cerca de 400 representantes de piquetes e CTGs

O cronograma para o Acampamento Farroupilha de 2019 foi lançado para cerca de 400 representantes de piquetes pelo MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho). Com realização entre os dias 7 e 22 de setembro no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, o evento reunirá 350 entidades, incluindo piquetes, CTGs (Centros de Tradições Gaúchas) e DTGs (Departamentos de Tradições Gaúchas).

O tema desta edição será “Vida e Obra de Paixão Côrtes”, em homenagem ao folclorista falecido em 27 de agosto de 2018, aos 91 anos. As comemorações serão iniciadas oficialmente no dia 16 de agosto, com o acendimento da Chama Crioula, na cidade de Tenente Portela, no Noroeste do Estado.

As inscrições para acampamento no Parque da Harmonia devem ser realizadas por meio da secretaria do MTG, no prazo de 29 de julho a 2 de agosto. Já as estruturas serão montadas entre 22 de agosto e 1 de setembro. Mais informações podem ser obtidas no site www.mtg.org.br.

De acordo com o Movimento, a expectativa é de que a festa deste ano receba um público ainda maior que o registrado no ano passado – 1 milhão de visitantes. Para isso, será oferecida uma extensa programação cultural, com direito a rodeio e competições de laço, rédeas e gineteadas.

Histórico e infraestrutura

O Acampamento Farroupilha nasceu junto com a criação do Parque da Harmonia, no Centro Histórico da capital gaúcha, em 1981. Desde então, consolidou-se como uma das maiores festas folclóricas do País, em uma área com mais de 65 hectares.

A infraestutura inclui serviços como praça de alimentação, feiras de artesanato e literatura, posto de saúde, sinal gratuito de internet, terminais bancários, estacionamento, segurança e banheiros químicos. O Parque se localiza junto à faixa de orla do Guaíba que passou por obras de revitalização, o que deve ampliar o fluxo de público e as opções de entretenimento no local.

(Marcello Campos)

