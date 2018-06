O Mundial começa nesta quinta na Rússia

O Mundial, que ocorrerá na Rússia, começa nesta quinta-feira (14) e antes da bola rolar, será realizada a cerimônia de abertura da competição, às 11h30min, com a participação de três atrações especiais. A organização do evento confirmou as presenças do ex-jogador brasileiro Ronaldo, do cantor britânico Robbie Williams e da soprano russa Aida Garifullina.

A abertura vai preceder a primeira partida do Mundial, entre a anfitriã, Rússia, e a Arábia Saudita, marcada para começar às 12h (horário de Brasília-DF), no estádio Luzhniki, em Moscou. Cinco minutos antes de começar a partida, o goleiro Iker Casillas vai levar o troféu do torneio a campo, em companhia da modelo russa Natalia Vodianova.

Os organizadores do evento prometeram um novo formato, com foco em apresentações musicais. A ideia é manter a celebração do futebol e do país-sede. Para tanto, apostam na apresentação da soprano Aida Garifullina, considerada uma das vozes jovens mais elogiadas da Rússia. “Nunca imaginei que faria parte de uma celebração tão grande como essa, num Mundial, acontecendo no meu país”, afirmou a solista da Opera de Viena.

A referência musical pop será Robbie Williams, autor de diversas músicas nas paradas de sucesso. “Já fiz muitas coisas na minha carreira, mas uma abertura de Mundial, diante de 80 mil torcedores e muitos milhões ao redor do globo, é um sonho de criança”, diz o britânico, que é fã de futebol e até já fundou um time, o LA Vale FC, em Los Angeles (EUA), onde mora atualmente.

Brasil

As agências bancárias brasileiras vão ter horários de atendimento reduzido nos dias de jogos do Brasil no Mundial.

Veja o funcionamento dos horários dos bancos em dias de jogos, segundo a orientação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos): Em dias de jogos às 9h, o atendimento será das 13h às 17h; em dias de jogos às 11h, o atendimento será das 8h30min às 10h30min e das 14h às 16h; em dias de jogos às 15h, o atendimento será das 9h às 13h. Em caso de necessidade, a Febraban lembra que o correntista pode utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, aplicativo do banco no celular (mobile banking) e fazer operações por telefone.

Estreia

O Brasil está no grupo E com Costa Rica, Sérvia e Suíça. A estreia contra Suíça está marcada para este domingo (17), às 15h. O segundo jogo será no dia 22, uma sexta-feira, contra a Sérvia, às 9h. E a terceira partida, contra a Costa Rica, será realizada no dia 27, quarta-feira, às 15h.

