O mundo do automobilismo parabenizou o piloto inglês Lewis Hamilton pelo pentacampeonato da Fórmula 1

O mundo do automobilismo está aos pés do piloto Lewis Hamilton. Neste domingo, o britânico conquistou seu quinto título da Fórmula 1, igualando-se a ninguém menos que o mito argentino Juan Miguel Fangio e ficando atrás apenas do alemão Michael Schumacher, o único heptacampeão da modalidade.

Após a conquista no Grande Prêmio do México, neste domingo, o piloto da escuderia Mercedes recebeu diversas homenagens e mensagens de parabéns. Uma delas de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que postou nas redes sociais um vídeo bem humorado, no qual aparece com uma máscara típica dos atletas de luta-livre e com a seguinte legenda: “Parabéns, Lewis, pelo quinto título mundial! Mais uma forte temporada. Muito merecido!”.

A McLaren, primeira equipe de Hamilton na Fórmula 1 (quando ele começou, em 2007), também fez questão de parabenizar a prata-da-casa. “Mandando nossas congratulações para Lewis Hamilton pelo quinto título mundial. Muito bem, Lewis!”, postou a empresa, postando junto uma foto de Hamilton e seu ex-companheiro Fernando Alonso.

A rival Ferrarim também deixou sua mensagem, mas com uma pitada de provocação: “Parabéns ao Lewis Hamilton por ter vencido o campeonato mundial de 2018. Mas o campeonato de construtores ainda está aberto e estamos determinados a brigar até o fim”. Seu ex-companheiro Nico Rosberg também mandou mensagem: “Parabéns pelo quinto título, Lewis. O seu “estilo Fangio” é muito impressionante!”.

A corrida

Lewis Hamilton se sagrou pentacampeão ao cruzar em quarto lugar a linha de chegada do Grande Prêmio do México, vencido pelo holandês Max Verstappen no autódromo Hermanos Rodríguez. Verstappen venceu pelo segundo ano consecutivo no México, mas todas as atenções estavam voltadas para o colega britânico.

Aos 33 anos, Hamilton conquistou seu quinto título mundial (2008, 2014, 2015, 2017 e 2018), alcançando em números de conquistas o mítico ex-piloto argentino Juan Manuel Fangio, pentacampeão nos anos 1950. Ele segue a dois títulos do recordista histórico da categoria, o ex-piloto alemão Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Com duas corridas para o fim da temporada (Brasil e Abu Dhabi), Hamilton é o líder inalcançável do Mundial de Pilotos com 358 pontos, seguido pelo alemão Sebastian Vettel (294), que cruzou a linha de chegada em segundo lugar com sua Ferrari.

