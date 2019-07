O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul terá uma nova sede a partir do ano que vem

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) do Rio Grande do Sul e o Iphae (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado) terão novos endereços, passando a contar com sedes próprias. A medida foi anunciada nessa quarta-feira pela secretária de estadual da Cultura, Beatriz Araujo, ao apresentar um balanço dos seis primeiros meses de gestão da pasta sob o governo de Eduardo Leite.

No caso do MAC (criado em 1992 e atualmente instalado na Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro Histórico), a inauguração está prevista para o ano que vem. A instituição, que conta com um acervo de 1,3 mil obras de arte, funcionará em um imóvel de quase 3 mil metros quadrados, pertencente ao patrimônio do Estado e que fica na rua Comendador Azevedo nº 256, no chamado 4º Distrito de Porto Alegre (Zona Norte).

Já o Iphae ganhará um nova casa para chamar de sua a partir da próxima quinta-feira (25 de julho). O local escolhido para as atividades de promoção voltadas à educação patrimonial é Solar Conde de Porto Alegre, na esquina das ruas General Canabarro e Riachuelo (Centro Histórico), onde já funciona a seccional gaúcha do IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil).

Beatriz destacou, ainda, a elaboração dos planos museológicos (uma das primeiras ações da pasta, em fevereiro deste ano), que priorizam a acessibilidade universal, aspecto já adiantado em instituições da Capital (Museu Julio de Castilhos e Museu da Comunicação Hipólito José da Costa) e Piratini (Museu Histórico Farroupilha).

Editais

Na área de fomento, também foram detalhados os lançamentos de três editais: “FAC Educação Patrimonial” (R$ 1,5 milhão para 32 municípios contemplados), “FAC Teatro Hoje – Serafim Bemol (R$ 400 mil para quatro projetos) e “Pró-Cultura RS – FAC do Audiovisual 2” (R$ 7,5 milhões para 20 iniciativas).

Outra ação destacada pela titular da Sedac é a retomada de repasses aos 92 contemplados do programa “Rede RS de Pontos de Cultura” em 61 municípios gaúchos. Firmado em 2012 e repactuado no ano passado, o convênio de R$ 11,4 milhões abrange R$ 9 milhões do governo federal e R$ 2,4 milhões do Executivo gaúcho. “Nessa gestão já foi depositado R$ 1,2 milhão. O valor pago até hoje soma R$ 5,5 milhões”, sublinhou.

Também foi mencionado o “RS Criativo”, programa estratégico realizado em parceria do Ministério das Cidades com a Secretaria Especial da Cultura desde o dia 11 de junho. No primeiro ciclo de 2019, as atividades são desenvolvidas em parceria com o Centro Tecnológico Audiovisual do Rio Grande do Sul.

Já na diretoria de Memória e Patrimônio, a secretária citou a retomada de ações conjuntas com o Colegiado Setorial, a orientação de projetos de educação patrimonial no Instituto de Educação Flores de Cunha durante o restauro e o acordo com a Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) prevendo ações de recuperação do patrimônio cultural por meio de contrapartida em processos de licenciamento ambiental.

Dia do Patrimônio

Beatriz Araújo aproveitou o encontro para anunciar as ações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, cuja programação ocorrerá em todo o Estado nos dias 17 e 18 de agosto, com visitação guiada a prédios históricos, manifestações artísticas, oficinas e ações de educação patrimonial. Na ocasião, o governador deve assinar o Decreto de Regulamentação do Registro de Bens Culturais Imateriais do Estado, de acordo com a Lei 13.678, alterada pela Lei 14.155.

Ela reforçou, ainda, o compromisso com a interiorização da Cultura no Estado. Até o fim do ano, devem ser realizadas ao menos nove caravanas por municípios gaúchos, a fim de descentralizar as ações da Sedac, promover capacitações e apresentar à população os planos do Palácio Piratini para o setor. A próxima edição está marcada para o final da semana que vem, em Montenegro (Vale do Caí).

(Marcello Campos)

