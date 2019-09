O navegador e empresário paulista Amyr Klink conversou com o prefeito de Porto Alegre sobre as possibilidades econômicas e turísticas da orla do Guaíba

Na tarde dessa quarta-feira, o prefeito Nelson Marchezan Júnior recebeu em seu gabinete o navegador, empresário, escritor e palestrante paulista Amyr Klink. Durante o encontro, no Paço Municipal, foram debatidas as possibilidades de desenvolvimento da economia náutica em Porto Alegre e o turismo em torno do lago Guaíba, além de ações para fomentar uma cadeia produtiva que viabilize a geração de novos negócios e empregos.

Klink, que completará 64 anos de idade no dia 25 deste mês, destacou os diferenciais que demonstram o potencial da economia náutica de Porto Alegre: “A cidade poderia ser um polo de marinas com certificação ambiental, por ser uma borda de água doce. Além disso, poderia ter um programa de bases náuticas de excelência diante de todo patrimônio natural que possui. Ou seja, protegendo o meio ambiente e gerando riqueza”.

Profundo conhecedor do segmento náutico, ele esteve na capital gaúcha com a intenção de contribuir com o projeto de reconfiguração da Orla do Guaíba, que tem no momento um edital para concessão de mais um trecho, entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio. Segundo ele, esse tipo de esforço é fundamental para que “Porto Alegre assuma uma vocação que leva consigo até mesmo no nome”.

Além do prefeito, estiveram presentes na reunião os secretários municipais Eduardo Cidade (Desenvolvimento Econômico) e Thiago Ribeiro (Parcerias Estratégicas), bem como os secretários-adjuntos Daniel Rigon (Planejamento e Gestão) e Viviane Diogo (Meio Ambiente e Sustentabilidade). Participaram, ainda, os diretores Leandro Balardin (setor de Turismo e Eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e Glênio Bohrer (setor de projetos da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão).

