O negócio das microcervejarias é tema do Menu Porto Alegre da ACPA

O negócio das microcervejarias artesanais será o tema da palestra do presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM), Rodrigo Ferraro, e o diretor da AGM, Marcelo Giulian, na reunião-almoço Menu Porto Alegre que acontece na terça-feira, 10, às 12h, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre. O evento acontece no Salão Nobre do Palácio do Comércio, Centro Histórico.

As cervejarias artesanais e independentes gaúchas enfrentam um mercado composto por grupos econômicos internacionais e conquistam seu espaço de forma crescente. Com 142 cervejarias, o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de estabelecimentos registrados, seguido por São Paulo, com 124.

O segmento artesanal representa 0,7% do setor cervejeiro, segundo dados do Instituto da Cerveja. A expectativa é que esse percentual aumente para 9% até 2022. A produção da categoria é estimada 124 milhões de litros por ano. Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontam um crescimento de 37,7% no número de cervejarias registradas no Brasil em 2017, com o total de 679, enquanto 2016 terminou com 493. Estas cervejarias registraram 8,9 mil produtos em 2017. Uma média de 13 para cada marca.

