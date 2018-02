O nervosismo no mercado externo afetou a Bovespa

De acordo com profissionais da área de renda variável, o pregão refletiu uma aversão à volatilidade externa combinada com redução de exposição por investidores antes do carnaval. Um desses profissionais ainda viu fundos locais embolsando lucros.

Não haverá negociação e liquidação na bolsa na segunda e terça-feiras em razão do Carnaval, com as operações sendo retomadas na Quarta-feira de Cinzas às 13h.

No exterior, as bolsas da Ásia e da Europa fecharam em queda. O preço do petróleo também caiu forte. O barril de Brent fechou em queda de 3,11% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 62,79.

No cenário local, o IBGE divulgou o resultado das vendas no varejo de dezembro, mostrando um desempenho aquém do esperado. Houve queda de 1,5% em relação a novembro. Destaque do dia

Lojas Renner caiu 4,63%, entre as maiores quedas do Ibovespa, após resultado abaixo da expectativa do mercado, pressionado por custos maiores na operação de varejo.

Via Varejo recuou 3,52%, tendo no radar notícia da Reuters de que grupo norte-americano de varejo online Amazon.com negocia galpão para ampliar negócios no Brasil. Magazine Luiza caiu 2,78%e B2W, que não está no Ibovespa, cedeu 7,02%.

Ecorodovias 5,92%, pior desempenho do Ibovespa, tendo de pano de fundo corte na recomendação pelo Morgan Stanley.

Petrobras PN e Petrobras ON fecharam em queda de 1,47% e 1,28%, respectivamente, após oscilarem entre os campos positivo e negativo durante a sessão, sucumbindo à pressão negativa do declínio do petróleo no exterior.