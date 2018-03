O novo atracadouro da orla foi inaugurado no aniversário da cidade

Foi inaugurado nesta segunda-feira (26), aniversário de Porto Alegre, o novo atracadouro da cidade, que integra o conjunto de obras de revitalização da orla do Guaíba. O local concentrará os barcos turísticos da região e deve impulsionar o turismo náutico no Guaíba. A entrega da obra fez parte da programação da Semana de Porto Alegre. Com a conclusão do atracadouro, o espaço que estava fechado havia dois anos voltará a abrigar três embarcações turísticas: os barcos Cisne Branco, Porto Alegre 10 e Noiva do Caí.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior destacou que Porto Alegre está recebendo o seu primeiro ancoradouro público e defendeu que mais obras como esta devem ser realizadas com parcerias público-privadas. “Precisamos usufruir e socializar a orla do Guaíba. E para que mais investimentos necessários sejam realizados, a parceria privada é necessária”, disse Marchezan, que exemplificou a concessão dos parques e praças da cidade para a iniciativa privada a fim de que as obras sejam feitas com agilidade e tenham a manutenção adequada.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Elizandro Sabino, lembrou que a praça Julio Mesquita, já entregue, foi abraçada e adotada pela comunidade. “O ancoradouro é uma grande entrega para Porto Alegre, no dia do aniversário da cidade”. De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico em exercício, Leandro de Lemos, o turismo náutico já movimentou cerca de 180 mil turistas e moradores ao ano. “É um resgate da relação dos porto-alegrenses e dos turistas com o Guaíba e com o turismo náutico”, disse Lemos.

O Gasômetro é ponto de embarque desde 1991. Para o presidente da (Atun) Associação do Turismo Náutico do Rio Grande do Sul), Vilian Velloso de Oliveira, as empresas que estão no ramo há mais de 40 anos devem aumentar o número de passeios com melhor qualidade.

A obra

Primeira obra da revitalização entregue neste ano, o atracadouro visa a impulsionar o turismo náutico do Guaíba, um dos principais cartões-postais de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Segundo dados de 2015, o segmento recebeu mais de 180 mil turistas e moradores no ano, gerando uma arrecadação de aproximadamente R$ 3.600.000.

Segundo a Associação do Turismo Náutico do Rio Grande do Sul, a expectativa é de que, com a conclusão da obra, mais turistas, moradores e empresas de Porto Alegre se envolvam com a orla. “Representa a retomada do Gasômetro, ponto oficial de embarque desde 1991. Esse espaço permitirá que nossas empresas, tradicionais no ramo há mais de 40 anos, ofertem passeios turísticos em maior número e com uma qualidade ainda melhor. Já que este atracadouro é o local apropriado e, agora, mais lindo para o proveito da população e turistas de nossa cidade”, destacou Vilian Velloso de Oliveira, presidente da Atun.

“Porto Alegre está ganhando de presente o novo atracadouro da orla, de onde os barcos turísticos da cidade vão poder transportar cidadãos e visitantes para contemplar o Guaíba, um grande momento para história do turismo da nossa cidade que certamente vai levar consigo o êxito do desenvolvimento econômico, gerando emprego, arrecadando e trazendo entretenimento de primeiro mundo em uma estrutura moderna”, ressaltou o diretor de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Roberto Snel.

