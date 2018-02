O novo BikePOA tem bicicletas mais leves, ergonômicas e robustas

O projeto de compartilhamento de bicicletas de Porto Alegre, BikePOA, contará com 410 bicicletas distribuídas em 41 estações até o mês de abril. O sistema já possui 11 estações novas instaladas. Mais de 210 mil usuários na Capital já utilizam o BikePOA, que agora apresenta novidades na forma de acesso, pagamento e qualidade dos veículos. A iniciativa do BikePOA é patrocinada pelo Itaú Unibanco e tem apoio da prefeitura de Porto Alegre, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), com operação da Tembici.

Algumas das novidades do sistema são as diversas formas de acesso ao projeto: os planos podem ser adquiridos pelo site Bike Itaú, aplicativo (Bike Itaú, disponível nos sistemas Android e iOS) ou ponto físico de atendimento. As bicicletas poderão ser retiradas por aplicativo (Bike Itaú) ou cartão de usuário. A compra de um plano dará direito a viagens ilimitadas de até 60 minutos, com intervalos de 15 minutos entre elas. Caso as viagens tenham mais que 60 minutos, e a regra do intervalo não for respeitada, os excedentes serão tarifados em R$ 5 a cada uma hora excedente. Outra novidade é que a retirada das bicicletas poderá ser feita pelo cartão TRI. Para isso, o número do cartão deve estar associado ao cadastro do usuário no BikePOA. Essa integração pode ser feita pelo site ou app.

A ciclista Tássia Furtado, que integra grupos como o Mobicidade, Rede Bike Anjo e Pedal das Gurias, elogiou a transformação do sistema. “As bicicletas estão mais robustas, o que é muito bom para nós do Bike Anjo, que ensinamos as pessoas a pedalar”, explicou. Ela também ressaltou que a demanda de bicicletas deve aumentar. “Desde que o sistema chegou à Capital, as pessoas se aproximaram do ciclismo.”

Planos

Os planos e valores são: diário R$ 8, três dias R$ 15, mensal R$ 20 e anual R$ 160. O pagamento pode ser realizado pelo App Bike Itaú, no site, nos totens de autoatendimento, somente com cartão de crédito, e no ponto físico, em dinheiro, localizado à rua Doutor João Inácio, 1077, bairro Navegantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Novas bicicletas

O design dos veículos é mais moderno e exclusivo para compartilhamento. As bicicletas são mais leves, ergonômicas e robustas. O cesto é adaptável para o tamanho da bagagem de mão do ciclista e não acumula água ou sujeira. Os pneus têm lados reflexivos e Aro 24 para proporcionar pedalada mais dinâmica, segura e confortável.

As bicicletas possuem tecnologia antifurto, exclusiva no Brasil. O cobre-corrente protege a roupa do ciclista. O sistema de freio “Roller Brake” (freio de rolete) garante freadas mais seguras. A configuração de marchas pode ser feita em três velocidades, e os refletores frontais e traseiros possuem iluminação “Dynamo”, com 10 mil horas de vida útil e que permanece aceso por até 90 segundos, dando mais segurança ao ciclista que aguarda no semáforo.

Estações

Foram concebidas para operar de forma ágil, inteligente e simples. O abastecimento é realizado por painéis solares que garantem a autossuficiência energética. A solução modular torna possível adicionar ou remover os suportes de estacionamento de bicicletas, conforme a necessidade, sem precisar de fixação ao solo. Os quiosques possuem interface de pagamento digital, de forma mais didática e de fácil utilização, com comunicação sem fio que agiliza o processamento de pagamentos e a transmissão de dados.

Ciclista

O ciclista pode planejar o passeio, pagar e desbloquear a bicicleta com o código gerado pelo aplicativo. Também pode encontrar estações próximas manualmente ou usando o GPS do dispositivo, assim como as bicicletas disponíveis por pontos de devolução. Encontrar a rota para um destino com informações de distância e elevação, marcar as estações favoritas e registrar as viagens com o GPS também é possível.

Deixe seu comentário: