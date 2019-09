O novo Chevrolet Onix ganha motor turbo e internet 4G

Ser o líder de mercado tem suas vantagens, ainda mais com folgas. Dá tempo de ajustar a fábrica e fazer o lançamento de uma nova geração sem perder o posto de carro mais vendido do País. É nesse panorama que o Onix chega com nova plataforma, mais espaço interno, mais equipamentos, motor turbo inédito e preço inicial de R$ 51.590. As informações são do portal de notícias UOL.

Esse valor é referente ao hatch, que chega às concessionárias somente em novembro. Já o sedã, rebatizado como Onix Plus, começa a ser vendido agora. Confira todos os preços, que foram mantidos na comparação com Onix e Prisma de primeira geração:

– Onix hatch LT 1.0 aspirado MT – R$ 51.590;

– Onix hatch LTZ 1.0 turbo AT – R$ 66.290;

– Onix Plus 1.0 turbo AT – R$ 58.790;

– Onix Plus LT 1.0 turbo MT – R$ 61.190;

– Onix Plus LTZ 1.0 turbo MT – R$ 65.790;

– Onix Plus LTZ 1.0 turbo AT – R$ 70.990;

– Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT: R$ 73.190;

A fabricante afirma que tanto o hatch quanto o sedã foram avaliados com nota máxima no teste de impacto do Latin NCAP: cinco estrelas para adultos e também para crianças.

O Onix chega não mais para brigar na base da pirâmide. O modelo cresceu justamente para encarar os chamados compactos premium. É nesse segmento no qual Volkswagen Polo/Virtus, Fiat Argo/Cronos, Honda Fit/City, Toyota Yaris/Yaris Sedan e Chery Arrizzo 5 brigam por um lugar ao sol. Caberá à versão Joy de Onix e Prisma, recentemente atualizada, defender a liderança na base do mercado.

Mais espaço interno

O novo Onix tem bons argumentos para se manter na ponta, inicialmente, pelas dimensões. Com a nova plataforma GEM, arquitetura global para os compactos da Chevrolet. O sedã tem 2,60 m de distância entre-eixos, quase 8 cm a mais que a geração anterior, para dar mais espaço aos ocupantes. O comprimento também aumentou, passando de 4,28 m para 4,47 m, usando como parâmetro o Prisma. Já a largura do Onix Plus foi ampliada em 4 cm, totalizando 1,74 m.

A montadora só vai divulgar as medidas do hatch em novembro, quando ele for de fato lançado. Era preciso avançar também nos motores. Finalmente, a GM estreia a família CSS Prime de três cilindros e com direito a turbo, mas sem injeção direta. O 1.0 aspirado só serve à versão de entrada LT com câmbio manual de seis marchas.

Motor turbo

O 1.0 turbo renderá 116 cv com etanol. Esse conjunto mais potente servirá ao hatch na versão LTZ com caixa automática de seis marchas. Também estará sob o capô do futuro Onix Activ, prometido para 2020.

Já o Onix Plus só usará motor turbo, a princípio. São duas versões do sedã: a LT manual e a LTZ automática. Uma variante esportiva Midnight será lançada no ano que vem como linha 2021 para ser a intermediária da gama.

Em termos de equipamentos, a gama também teve de seguir o que rege a categoria de compactos premium. Toda a linha sairá da fábrica de Gravataí (RS) com itens importantes de segurança: controles de estabilidade e tração e seis airbags, além de controles de subida.

O diferencial do sistema multimídia fica para a conectividade, que a montadora diz ter atingido o “Nível 4”. Além da prática central MyLink, que estará presente a partir da versão LT, segundo a GM, o Onix Plus vem com inédito Wi-Fi nativo – para algumas versões – com sinal “até 12 vezes mais estável”.

Essa conexão à internet de alta velocidade permite atualizar sistemas do carro remotamente, pelo smartphone, com o novo aplicativo myChevrolet. Assim, no celular é possível ver informações do computador de bordo ou mesmo ligar a climatização da cabine à distância.

