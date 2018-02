O novo filme do Dr. Dolittle com o ator Robert Downey Jr. escala Tom Holland, Ralph Fiennes e Michael Shenn

Doutor Dolittle está de volta. A Universal está preparando um novo filme com o personagem, que será interpretado por Robert Downey Jr., e reúne um elenco que vai de Tom Holland a Antonio Banderas. The Voyage of Doctor Dolittle é inspirado em um livro infantil lançado em 1920, e tem roteiro e direção de Stephen Gaghan. No elenco principal estarão Antonio Banderas, Michael Sheen ao lado de Downey Jr., enquanto Tom Holland, Ralph Fiennes, Emma Thompson e Selena Gomez vão dar voz a alguns dos animais.

O novo filme deve começar a ser rodado em Londres ainda neste mês, Adaptado em 1967 como um musical de Richard Fleischer e estrelado por Eddie Murphy numa franquia recente de sucesso comercial, Doutor Dolittle acompanha um ex-físico muito excêntrico que cuida de animais e acredita se comunicar com eles. The Voyage of Doctor Dolittle pretende dar início a uma nova franquia cinematográfica do carismático personagem.

