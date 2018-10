O novo governador do Rio de Janeiro pediu desculpas à família de Marielle Franco por quebra de placa em sua homenagem

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), pediu desculpas à família da vereadora Marielle Franco (PSOL) pela quebra da placa em sua homenagem feita por deputados aliados em um ato em que estava presente.

“Fiquei constrangido. Mas se quer que eu peça desculpa por um erro que não foi meu, eu peço. Desculpe Marielle, a sua vida, a sua família. Já conversei com sua mãe, encontrei com ela numa caminhada. A gente não tem menor restrição a isso”, disse ele, em entrevista à Globonews, após ser instado a pedir desculpas.

A placa foi quebrada pelo deputado eleito Rodrigo Amorim (PSL). Ele disse que a homenagem foi danificada sem intenção, mas retirada da Cinelândia porque foi colocada sem autorização do município.

“Era um ato pró [Jair] Bolsonaro. De repente me aparece os dois com a placa rasgada. Nunca compactuei com atos de intolerância. Nunca falei nada sobre Marielle. Estava olhando para a plateia. Não ouvi nem vi o que eles fizeram”, disse ele.

“Qualquer ato que fizerem com intolerância, eu repudio”, afirmou, evitando classificar o ato.

Mais votado

Rodrigo Amorim, que quebrou uma placa de homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada em 14 de março, foi eleito com 140 mil votos nas eleições 2018. O candidato concorreu pelo mesmo partido de Jair Bolsonaro e foi o candidato mais votado do Rio de Janeiro à Assembleia Legislativa do Estado.

Rodrigo Amorim postou foto no Facebook após destruir uma homenagem a Marielle. Ele contou na postagem que, com o candidato a deputado federal Daniel Silveira, do mesmo partido, quebrou ao meio uma placa de nome de rua onde se lia Rua Marielle Franco. Aliados da vereadora assassinada tinham colocado a inscrição em uma das esquinas da Praça Floriano, na Cinelândia, onde fica a sede da Câmara Municipal. Daniel Silveira também se elegeu. Teve 31.789 votos.

“Dever cívico”

No texto, Amorim afirmou que, em uma suposta “depredação do patrimônio público, (aliados de Marielle) removeram ilegalmente” a placa com o nome original, “colando uma placa fake (falsa) com os dizeres ‘Rua Marielle Franco’ em cima da placa original”. O candidato continua: “Cumprindo nosso dever cívico, removemos a depredação e restauramos a placa em homenagem ao grande marechal”. E conclui: “Preparem-se, esquerdopatas: no que depender de nós, seus dias estão contados”.

Deixe seu comentário: