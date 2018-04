O novo governador interino da região da Sibéria onde 64 pessoas morreram em incêndio em um shopping prometeu punição aos culpados

O governador interino da região siberiana de Kemerovo, na Rússia, Sergei Tsiviliov, prometeu neste domingo (1º) que fará tudo para que os responsáveis pelo incêndio no shopping em que morreram 64 pessoas no dia 25 de março, a maioria delas crianças, sejam punidos com “todo o rigor da lei”. A informação é da agência EFE.

“Assumo a região em um momento muito difícil, quando morreram dezenas de pessoas, nossas crianças. Quero dizer a vocês (…) que farei tudo para que os culpados por essa terrível tragédia sejam punidos com todo o rigor da lei”, declarou o novo governador de Kemerovo, que fica na Sibéria.

Tsiviliov foi designado governador interino pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, que aceitou a renúncia apresentada pelo titular anterior, Aman Tuleyev, de 73 anos, que estava no cargo desde 1997.

Tuleyev foi duramente criticado por sua atuação e suas declarações após o incêndio no shopping Zimniaya Vishnia (que em português significa Cereja Invernal).

O ex-governador siberiano pediu perdão a Putin pelo acidente e acusou a oposição de estar por trás do grande protesto espontâneo, que aconteceu em Kemerovo, a capital regional, para exigir sua saída no dia seguinte à tragédia.

“Ninguém será protegido”, garantiu Tsiviliov em seu primeiro pronunciamento como chefe regional, em alusão a que todos aqueles com algum grau de responsabilidade no acidente terão que responder à Justiça.

O incêndio

As 64 pessoas morreram, incluindo 9 crianças, em um incêndio em um shopping no domingo de 25 de março em Kemerovo, na Rússia, cidade a 3,6 mil km de Moscou.

Segundo testemunhas, o fogo teria começado em uma sala de cinema do shopping, de onde foi retirada a maior parte dos corpos. Em pelo menos duas salas, o teto desabou. Ao menos 13 corpos foram encontrados em uma saída de emergência que estava trancada, segundo Vladimir Chernov, vice-governador da região.

Pela TV, era possível ver uma coluna de fumaça preta que subia, enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio. Equipes de emergência conseguiram retirar do prédio cerca de 120 pessoas, informou a agência de notícias Tass.

Investigações

O Comitê de Instrução da Rússia, que conduz as investigações sobre o incêndio, afirmou que o shopping foi construído ilegalmente, sem as licenças exigidas. O edifício foi construído em 1968 como uma fábrica de doces e chocolates e foi remodelado como shopping em 2013.

A investigação verificou que o sistema de alarme de incêndio do shopping estava desligado há vários dias e que as portas dos dois cinemas situados no quarto andar estavam bloqueadas no momento do incidente.

Na sexta-feira (30), foram detidas a chefe do departamento regional de Supervisão de Obras, Tanzilia Tomkova, e a diretora-geral da companhia proprietária do imóvel, Yulia Bogdanova, o que elevou para sete o número de detidos por suposta responsabilidade no incêndio, entre eles a diretora-geral da sociedade que administrava o shopping, Nadezhda Suddenok.

