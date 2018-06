O novo governo da Espanha tem maioria de mulheres

O novo presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou os nomes para compor seu Gabinete nesta quarta-feira (6), com uma maioria feminina ocupando cargos da linha de frente do time pela primeira vez na História democrática do país. Dos 17 ministros, 11 são mulheres.

Entre os cargos destinados a mulheres estão o de vice-presidente do governo, indicado à socialista Carmen Calvo. Ela assume também o Ministério da Igualdade, uma pasta recuperada por Sánchez após o país viver intensas manifestações de mulheres em março em defesa de seus direitos. O Ministério da Economia foi para a diretora-geral de Orçamento da UE na Comissão Europeia, a veterana socialista Nadia Calvino. A ministra da Justiça será a procuradora antiterrorismo Dolores Delgado.

“Esse governo nasce com o objetivo de servir à modernidade da Espanha, impulsionar o crescimento sustentável e renovar a vida pública no nosso país”, declarou Sánchez.

Depois de chegar à chefia do governo na sexta-feira em razão da queda do conservador Mariano Rajoy,Sánchez, de 46 anos e sem experiência no poder, nomeou figuras pró-europeias, como o ex-presidente do Parlamento Europeu, Josep Borrell, para Assuntos Exteriores e o primeiro astronauta espanhol, Pedro Duque, para a pasta de Ciência. Duque já participou de duas missões espaciais.

A indicação inesperada ficou por conta do juiz basco Fernando Grande-Marlaska, responsável por causas contra o ETA, para o Ministério do Interior.

“Todos são altamente qualificados e trazem uma vocação ao serviço público e refletem o melhor da Espanha”, disse Sánchez em entrevista coletiva. “É pró-igualdade de gênero, transgeracional, aberto ao mundo, mas ancorado na União Europeia.”

A presidente do Parlamento, Margarita Robles, assumirá a Defesa, enquanto Magdalena Valerio será a ministra do Trabalho; Reyes Maroto ficará com a pasta de Indústria; e Isabel Celaá como titular da Educação.

Sánchez, no entanto, não terá um governo tranquilo. O PSOE (Partido Socialista Operário da Espanha) tem apenas 84 das 350 cadeiras – o que indica uma governabilidade difícil e dependente do apoio do Podemos (esquerda radical) e dos nacionalistas bascos e catalães.

O PSOE subiu ao poder na sexta-feira depois que o Parlamento aprovou uma moção de censura contra Rajoy devido a uma série de casos de corrupção envolvendo o Partido Popular. A crise contra Rajoy explodiu quando a Audiência Nacional anunciou a condenação do PP como beneficiário de um caso de financiamento ilegal. O episódio conhecido como Trama Gürtel era um sistema pelo qual, entre 1999 e 2005, dirigentes do PP foram subornados em várias regiões da Espanha para conceder contratos públicos a “empresas amigas”.

A Audiência Nacional, tribunal competente para casos de corrupção, condenou 29 pessoas a um total de 351 anos de prisão. Os dois principais responsáveis pela trama, o ex-tesoureiro do PP Luis Bárcenas e o empresário Francisco Correa, foram condenados a 33 anos e 4 meses e a 51 anos e 11 meses de prisão, respectivamente. A decisão confirmou a existência de um “caixa 2” na sigla, “uma estrutura financeira e contábil paralela à oficial existente ao menos desde o ano 1989”.

A Audiência também condenou o PP a pagar € 245.492 como “partícipe a título lucrativo” da rede de corrupção, uma decisão da qual o partido conservador, presidido por Rajoy desde 2004, pretende recorrer.

