O novo iPhone 11 chega mais barato do que o anterior

O iPhone 11 é o mais simples do trio de novos celulares da Apple anunciados na semana – além dele, são novidade o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. O celular traz câmera dupla, corpo mais resistente e melhorias de ficha técnica em relação ao antecessor iPhone XR. O modelo de 2018 continuará a ser vendido e traz algumas características em comum com o lançamento, como a tela sem tecnologia OLED e a grande variedade de cores. Veja abaixo todas as mudanças oferecidas pelo telefone de nova geração.

O início das vendas do novo iPhone está marcado para 20 de setembro em 30 países – o Brasil não está na lista. A expectativa é que o celular seja lançado no mercado nacional até o final do ano.

Design

O iPhone 11 tem exatamente as mesmas dimensões e o mesmo peso do iPhone XR. A aparência muda apenas na traseira, onde há um desenho quadrado ao redor da nova câmera dupla do celular. São seis cores, das quais duas são novas na linha: verde e lilás. Também marcam presença o branco, preto, amarelo e vermelho.

Já o corpo continua com a mesma construção, mas a Apple garante que a estrutura está reforçada. Há também melhoria na resistência à água e poeira, que passa de IP67 para IP68 – na prática, o novo iPhone pode ser submerso em dois metros de líquido por até 30 minutos, um metro a mais que o modelo anterior.

Tela

A ficha técnica do iPhone 11 não menciona mudanças na tela em relação ao iPhone XR. O display segue com 6,1 polegadas, painel LCD/IPS e resolução de 1792 x 828 pixels, inferior ao Full HD. Assim como no modelo de 2018, a tela do lançamento também é compatível com a tecnologia True Tone, que ajusta as cores de acordo com o ambiente para deixar imagens mais realísticas. Continua presente também o notch, que abre espaço para os sensores do sistema TrueDepth.

Câmeras

As principais mudanças do iPhone 11 se concentram no conjunto de hardware e software voltado para fotografia. O celular ganha câmera dupla, ambas de 12 megapixels: uma angular de abertura de f/1.8 e outra com ultra wide e abertura de f/2.4. O sensor adicional permite capturar imagens com ângulo mais aberto – no app de câmera, basta tocar no botão “1x” para ampliar a visualização e encaixar mais cenário na mesma foto.

O software promete diversas melhorias para aproveitar o novo hardware. Uma delas é o Modo Noite, em que o telefone enxerga no escuro e entrega fotos com iluminação artificial mantendo as cores reais dos objetos. Além disso, o HDR está mais inteligente e há três efeitos novos para adicionar na imagem pelo aplicativo: Luz de Palco, Luz de Palco Mono e Luz Brilhante Mono.

Na gravação de vídeo, a novidade fica por conta do zoom de áudio – similar ao do rival Galaxy Note 10, da Samsung – e da função QuickTake, que permite mudar o modo de foto para vídeo com um toque prolongado no botão de captura, similar ao Instagram. A câmera ultra wide tem as mesmas especificações de filmagem que a lente principal, com suporte a 4K e 60 quadros por segundo (qps).

A câmera frontal do iPhone 11 ganha melhoria de resolução: de 7 para 12 megapixels (f/2.2). Além disso, conta com modo câmera lenta e os mesmos efeitos novos, o HDR inteligente e a gravação de vídeo em 4K e 60 fps que o sensor traseiro. iPhone XR filma com resolução máxima Full HD.

Desempenho e armazenamento

O Apple A13 Bionic é o novo processador da Apple que substitui o Apple A12 Bionic presente no iPhone XR. A expectativa é que o celular apresente melhor desempenho em tarefas pesadas, incluindo jogos de alta intensidade gráfica. Segundo a Apple, um dos principais benefícios do chip é a performance nas fotos: o componente é o responsável por processar 60 quadros com resolução 4K e fazer os ajustes necessários em apenas um segundo de filmagem.

O iPhone 11 oferece as mesmas opções de armazenamento: 64 GB, 128 GB ou 256 GB – esta última deixou de ser comercializada pela Apple, mas pode ser encontrada no varejo. Os smartphones não contam com entrada para cartão microSD para expandir a memória interna.

Bateria

Segundo a Apple, o iPhone 11 oferece até uma hora e meia a mais de duração de bateria em relação ao iPhone XR. No entanto, a empresa não explica em que cenário essa diferença seria perceptível. A ficha técnica menciona apenas vantagem de uma hora a mais ao reproduzir vídeos locais, sem streaming, usando fones sem fio: 16 horas no iPhone XR e 17 horas no iPhone 11.

Sistema

O iPhone 11 será lançado já com o iOS 13, sistema operacional que está em versão Beta e será liberado para todos no dia 19 de setembro. O novo sistema estará disponível para modelos a partir do iPhone 6S, o que inclui o iPhone XR. Revelado durante a WWDC 2019, em junho, o sistema traz modo escuro, aplicativos mais rápidos e com atualizações menores, além de novidades em apps nativos, como o novo Buscar, que une os antigos “Buscar meu iPhone” e “Amigos” em um só programa. O sistema também traz novidades de privacidade e o “Sign in with Apple”, recurso que usa biometria para fazer login em sites compatíveis.

Preço e onde comprar

O iPhone 11 chega às lojas dos Estados Unidos no dia 20 de setembro com preço de US$ 699 (cerca de R$ 2.850 pelo câmbio do dia) pela versão de 64 GB, US$ 50 a menos que o iPhone XR na época do lançamento. O modelo de 128 GB é vendido por US$ 749 (R$ 3.055) e a de 256 GB por US$ 849 (R$ 3.463).

No Brasil, o celular de 2018 teve redução de preço após o anúncio da nova geração: a versão de 64 GB passou de R$ 5.199 para R$ 4.299 e a de 128 GB baixou de R$ 5.499 para R$ 4.599.

